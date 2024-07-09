На Волині викрили мільйонні оборудки з нерухомістю

Працівникина Волині викрили фінансове шахрайство під час оформлення нерухомості. Лучанин під виглядом земельних ділянок продавав будинки.Про це у телеграмі повідомляє ТУ БЕБ Волині.Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо жителя обласного центру, який будував та продавав об’єкти нерухомості з порушенням норм чинного законодавства.Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік придбав земельні ділянки та побудував на них будинки. Під час продажу об’єктів незавершеного будівництва фігурант вчинив фінансове шахрайство, надавши завідомо неправдиву інформацію органам державної влади.Фактично чоловік продавав покупцям збудовані будинки. Однак під час нотаріального оформлення продавець та покупці укладали договори купівлі-продажу земельних ділянок.З січня 2022 по липень 2024 роки було укладено вісім нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу на загальну суму близько 220 тис. грн. Тоді як фактична вартість реалізованих об’єктів становить понад 9 млн грн.Такі дії підозрюваного призвели до несплати до державного бюджету 1 млн 138 тис. грн податків.В ході досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.Волинянину було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 222 Кримінального кодексу України за фактом надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади з метою одержання пільг щодо податків, що завдало великої матеріальної шкоди. Досудове розслідування завершено.Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Волинської обласної прокуратури.