На Волині на кордоні з білоруссю відкрили оновлений прикордонний підрозділ. ФОТО

На Волині презентували оновлений прикордонний підрозділ на кордоні з білоруссю.Сьогодні у Ковельському районі презентували модернізований підрозділ Волинського прикордонного загону, який забезпечує охорону та оборону українсько-білоруської ділянки кордону, - повідомили у Держприкордонслужбі.В оновленому підрозділі облаштували сучасні умови для проживання та служби військовослужбовців. Зокрема, йдеться про нові житлові приміщення, обладнані побутові кімнати, бокс для автомобільної техніки, споруди господарчого призначення, спортивний майданчик та зони для відпочинку.Оновлення інфраструктури також включає впровадження новітніх засобів спостереження та комунікації, що дозволить ефективніше контролювати лінію кордону та оперативно реагувати на можливі загрози.Начальник Волинського загону Богдан Ігнатюк зазначив, що прикордонне відомство піклується про особовий склад, тож створює гідні умови служби для свого персоналу.«Ми не лише посилюємо охорону цієї ділянки кордону, а й дбаємо про тих, хто щодня стоїть на захисті держрубежу. Наші військовослужбовці мають відчувати підтримку й виконувати завдання в належних умовах», — зауважив керівник загону.Модернізований підрозділ оглянули начальник Волинської ОВА Іван Рудницький та начальниця Ковельської РВА Ольга Черен. Очільник області принагідно вручив подяки військовослужбовцям, які сумлінно виконують службові обов'язки.Військовий капелан звершив чин освячення каплички, яку збудували на території військового містечка на честь Воскресіння Господнього та в пам'ять про загиблих воїнів-прикордонників.Зазначимо, що оновлення інфраструктури відбулося в рамках системної роботи прикордонного загону з посилення північного кордону, який залишається важливим стратегічним напрямком з огляду на безпекову ситуацію в регіоні.