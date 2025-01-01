Волинські рятувальники вивчали мову жестів. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Волинські рятувальники отримали сертифікати про завершення курсів з вивчення жестової мови.
Сьогодні рятувальники і рятувальниці Волині отримали сертифікати про успішне завершення 9-тижневого курсу з вивчення жестової мови.
У навчанні взяли участь рятувальники, поліцейські та соціальні працівники області. 22 рятувальники опанували жестову мову під час цього курсу. Отримані навички допоможуть їм спілкуватися та ефективно надавати допомогу людям із порушеннями слуху та мовлення під час надзвичайних ситуацій.
Під час вручення сертифікатів начальник Головного управління ДСНС області Мирослав Дем’янчук подякував викладачам і представникам громадської організації «Жест допомоги» за важливу справу, що сприятиме ефективній комунікації з громадянами з особливими потребами у випадках надзвичайних ситуацій.
На завершення, аби продемонструвати набуті знання, випускники курсу заспівали пісню за допомогою жестів.
Завершення цього курсу стало ще одним кроком до більш доступної та безбар'єрної взаємодії з усіма громадянами під час надзвичайних ситуацій.
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Сьогодні рятувальники і рятувальниці Волині отримали сертифікати про успішне завершення 9-тижневого курсу з вивчення жестової мови.
У навчанні взяли участь рятувальники, поліцейські та соціальні працівники області. 22 рятувальники опанували жестову мову під час цього курсу. Отримані навички допоможуть їм спілкуватися та ефективно надавати допомогу людям із порушеннями слуху та мовлення під час надзвичайних ситуацій.
Під час вручення сертифікатів начальник Головного управління ДСНС області Мирослав Дем’янчук подякував викладачам і представникам громадської організації «Жест допомоги» за важливу справу, що сприятиме ефективній комунікації з громадянами з особливими потребами у випадках надзвичайних ситуацій.
На завершення, аби продемонструвати набуті знання, випускники курсу заспівали пісню за допомогою жестів.
Завершення цього курсу стало ще одним кроком до більш доступної та безбар'єрної взаємодії з усіма громадянами під час надзвичайних ситуацій.
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