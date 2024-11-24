Коли висаджувати розсаду в ґрунт: поради волинських агрометеорологів. ВІДЕО





Про це розповів Сергій Гребень.



Чоловік 12 років разом із сім'єю вирощує розсаду капусти, помідорів, перцю. Продає її на Північному ринку Луцька. Цього сезону, каже, довелось багато працювати, щоб вберегти молоді рослини від холоду.



Лучанка Віра купує декілька сортів капусти. Планує висаджувати її у ґрунт цими днями.



"Купую і сама вирощую розсаду. Зокрема, вирощую помідори, а от капусту – пізню маю свою розсаду, а ранню хочу купити. Капусту буду висаджувати, вона не боїться похолодання, а от помідори бояться. Зараз помідор ще треба в парничку", — каже жінка.



Виростити розсаду складно, особливо, якщо немає обладнаної теплиці, розповідає продавчиня Ольга з села Промінь. Жінка торгує на Завокзальному ринку.



"Погода цього року дуже погана на все – бо то холодно, то сонце. Треба глядіти: бо або згорить або змерзне. В теплицях воно більш-менш. А в мене на городі воно так в рамах то дуже тяжко глядіти", — каже господиня.



Агрометеорологиня Ірина Ярмолюк говорить, що для висадки теплолюбних культур – помідорів, огірків, перцю, такі погодні умови – несприятливі.



"Зараз у відкритий ґрунт можна висаджувати розсаду капусти, яка не боїться заморозків. Коли температура повітря не буде опускатися нижче 13-14 градусів тепла, можна садити теплолюбні овочі", — каже Ірина Ярмолюк.



Синоптик Волинського обласного гідрометеоцентру Василь Климюк розповів, що найближчими днями в області опадів не буде, 8 і 9 травня очікуються нічні заморозки — від 0 до 3 морозу, денна температура коливатиметься від 8 до 13 градусів вище нуля.



Метеорологиня Ірина Ярмолюк рекомендує висаджувати теплолюбні овочі цьогоріч після 20 травня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках Луцька продають розсаду капусти, помідорів, перцю. Попри нічні заморозки попит на сільськогосподарську продукцію зберігається.Про це розповів Суспільному продавецьЧоловік 12 років разом із сім'єю вирощує розсаду капусти, помідорів, перцю. Продає її на Північному ринку Луцька. Цього сезону, каже, довелось багато працювати, щоб вберегти молоді рослини від холоду.Лучанкакупує декілька сортів капусти. Планує висаджувати її у ґрунт цими днями."Купую і сама вирощую розсаду. Зокрема, вирощую помідори, а от капусту – пізню маю свою розсаду, а ранню хочу купити. Капусту буду висаджувати, вона не боїться похолодання, а от помідори бояться. Зараз помідор ще треба в парничку", — каже жінка.Виростити розсаду складно, особливо, якщо немає обладнаної теплиці, розповідає продавчиняз села Промінь. Жінка торгує на Завокзальному ринку."Погода цього року дуже погана на все – бо то холодно, то сонце. Треба глядіти: бо або згорить або змерзне. В теплицях воно більш-менш. А в мене на городі воно так в рамах то дуже тяжко глядіти", — каже господиня.Агрометеорологиняговорить, що для висадки теплолюбних культур – помідорів, огірків, перцю, такі погодні умови – несприятливі."Зараз у відкритий ґрунт можна висаджувати розсаду капусти, яка не боїться заморозків. Коли температура повітря не буде опускатися нижче 13-14 градусів тепла, можна садити теплолюбні овочі", — каже Ірина Ярмолюк.Синоптик Волинського обласного гідрометеоцентрурозповів, що найближчими днями в області опадів не буде, 8 і 9 травня очікуються нічні заморозки — від 0 до 3 морозу, денна температура коливатиметься від 8 до 13 градусів вище нуля.Метеорологинярекомендує висаджувати теплолюбні овочі цьогоріч після 20 травня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію