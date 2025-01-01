9 травня на Волині: гортаючи календар

9 травня замість Дня перемоги в Україні пропонують святкувати День Європи.Також цього дня віряни вшановують Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських і м.Бар.Окрім того, 9 травня відзначають день народження митрополит Луцький та Волинський, підприємець, ексдепутат обласної ради, а також керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там Там»Сьогодні також святкують іменини Василі, Івани, Нестори, Миколи, Петри, Степани, Яни та Глафіри.Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.