9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
9 травня замість Дня перемоги в Україні пропонують святкувати День Європи.
Також цього дня віряни вшановують Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських і м.Бар.
Окрім того, 9 травня відзначають день народження митрополит Луцький та Волинський Михаїл, підприємець, ексдепутат обласної ради Володимир Дейна, а також керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там Там» Наталія Антоненко.
Сьогодні також святкують іменини Василі, Івани, Нестори, Миколи, Петри, Степани, Яни та Глафіри.
Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
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Також цього дня віряни вшановують Перенесення мощів святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських і м.Бар.
Окрім того, 9 травня відзначають день народження митрополит Луцький та Волинський Михаїл, підприємець, ексдепутат обласної ради Володимир Дейна, а також керівниця об'єднаного бізнесу ТРЦ «ПортCity» та гіпермаркету «Там Там» Наталія Антоненко.
Сьогодні також святкують іменини Василі, Івани, Нестори, Миколи, Петри, Степани, Яни та Глафіри.
Вітаємо усіх їх зі святом! Зичимо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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