Веніславський пояснив, що зміниться після ратифікації угоди про надра між Україною та США

Веніславський пояснив, що зміниться після ратифікації угоди про надра між Україною та США
Україна не передає надра у власність США, адже ратифікована угода передбачає лише розподіл прибутків. Водночас готується масштабна ревізія старих спецдозволів, які роками зберігали олігархи без використання.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна.

Веніславський наголосив, що ратифікована сьогодні угода про надра не передбачає передачу їх у власність, бо Україна залишається повноцінним власником і користувачем своїх ресурсів.

"Україна не ділиться надрами - вона ділиться лише прибутками, рентними платежами.... Жодних надр Україна не віддає, вона залишається суверенним власником і користувачем надр. Лише рентні платежі будуть наповнювати цей фонд і будуть реінвестувати в нашу промисловість", - наголосив він.

За словами Веніславського, угода також передбачає посилення контролю над використанням природних ресурсів.

Він пояснив, що в майбутньому мають провести ревізії усіх спеціальних дозволів, виданих у попередні роки. Адже за словами Веніславського, в Україні були поширені "сплячі" дозволи на користування надрами, коли "олігархи впродовж останніх 10-15 років отримували ці спецдозволи", але не використовували їх.

Угода між США та Україною
Нагадаємо, що у ніч на 1 травня Україна та США підписала угоду про економічне партнерство, відому також як "угода про надра". Документ передбачає створення спільного Інвестиційного фонду відбудови, який буде формуватися з української та американської сторін у рівних частках.

Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ратифікувала угоду з США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, США, угода, надра, рідкісноземельні мінерали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Веніславський пояснив, що зміниться після ратифікації угоди про надра між Україною та США
08 травня, 23:19
На Волині собаки допомагають у реабілітації поранених воїнів. ФОТО
08 травня, 22:38
На фронті загинув воїн з Волині Степан Цимбалюк
08 травня, 21:57
Стало відомо, хто став новим Папою Римським
08 травня, 21:16
Схожі новини
Україна та США уклали угоду про надра. Що вона передбачає? Україна та США уклали угоду про надра. Що вона передбачає?
01 травня, 11:00
Україна та США можуть підписати угоду про рідкоземи вже невдовзі Україна та США можуть підписати угоду про рідкоземи вже невдовзі
16 квітня, 23:33
США хочуть нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ без гарантій безпеки натомість, – ЗМІ США хочуть нову угоду про українські копалини, а також нафту й газ без гарантій безпеки натомість, – ЗМІ
27 березня, 23:19
Угода про копалини: США висунули нову умову Україні — Bloomberg Угода про копалини: США висунули нову умову Україні — Bloomberg
07 березня, 05:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
9 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Веніславський пояснив, що зміниться після ратифікації угоди про надра між Україною та США
08 травня, 23:19
 0
На Волині собаки допомагають у реабілітації поранених воїнів. ФОТО
08 травня, 22:38
 0
На фронті загинув воїн з Волині Степан Цимбалюк
08 травня, 21:57
 0
Стало відомо, хто став новим Папою Римським
08 травня, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8