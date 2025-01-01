Веніславський пояснив, що зміниться після ратифікації угоди про надра між Україною та США

Україна не передає надра у власність США, адже ратифікована угода передбачає лише розподіл прибутків. Водночас готується масштабна ревізія старих спецдозволів, які роками зберігали олігархи без використання.Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, повідомляєВеніславський наголосив, що ратифікована сьогодні угода про надра не передбачає передачу їх у власність, бо Україна залишається повноцінним власником і користувачем своїх ресурсів."Україна не ділиться надрами - вона ділиться лише прибутками, рентними платежами.... Жодних надр Україна не віддає, вона залишається суверенним власником і користувачем надр. Лише рентні платежі будуть наповнювати цей фонд і будуть реінвестувати в нашу промисловість", - наголосив він.За словами Веніславського, угода також передбачає посилення контролю над використанням природних ресурсів.Він пояснив, що в майбутньому мають провести ревізії усіх спеціальних дозволів, виданих у попередні роки. Адже за словами Веніславського, в Україні були поширені "сплячі" дозволи на користування надрами, коли "олігархи впродовж останніх 10-15 років отримували ці спецдозволи", але не використовували їх.Нагадаємо, що у ніч на 1 травня Україна та США підписала угоду про економічне партнерство, відому також як "угода про надра". Документ передбачає створення спільного Інвестиційного фонду відбудови, який буде формуватися з української та американської сторін у рівних частках.Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ратифікувала угоду з США.