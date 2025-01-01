Веніславський пояснив, що зміниться після ратифікації угоди про надра між Україною та США
08 травня, 23:19
Україна не передає надра у власність США, адже ратифікована угода передбачає лише розподіл прибутків. Водночас готується масштабна ревізія старих спецдозволів, які роками зберігали олігархи без використання.
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна.
Веніславський наголосив, що ратифікована сьогодні угода про надра не передбачає передачу їх у власність, бо Україна залишається повноцінним власником і користувачем своїх ресурсів.
"Україна не ділиться надрами - вона ділиться лише прибутками, рентними платежами.... Жодних надр Україна не віддає, вона залишається суверенним власником і користувачем надр. Лише рентні платежі будуть наповнювати цей фонд і будуть реінвестувати в нашу промисловість", - наголосив він.
За словами Веніславського, угода також передбачає посилення контролю над використанням природних ресурсів.
Він пояснив, що в майбутньому мають провести ревізії усіх спеціальних дозволів, виданих у попередні роки. Адже за словами Веніславського, в Україні були поширені "сплячі" дозволи на користування надрами, коли "олігархи впродовж останніх 10-15 років отримували ці спецдозволи", але не використовували їх.
Угода між США та Україною
Нагадаємо, що у ніч на 1 травня Україна та США підписала угоду про економічне партнерство, відому також як "угода про надра". Документ передбачає створення спільного Інвестиційного фонду відбудови, який буде формуватися з української та американської сторін у рівних частках.
Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ратифікувала угоду з США.
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Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна.
Веніславський наголосив, що ратифікована сьогодні угода про надра не передбачає передачу їх у власність, бо Україна залишається повноцінним власником і користувачем своїх ресурсів.
"Україна не ділиться надрами - вона ділиться лише прибутками, рентними платежами.... Жодних надр Україна не віддає, вона залишається суверенним власником і користувачем надр. Лише рентні платежі будуть наповнювати цей фонд і будуть реінвестувати в нашу промисловість", - наголосив він.
За словами Веніславського, угода також передбачає посилення контролю над використанням природних ресурсів.
Він пояснив, що в майбутньому мають провести ревізії усіх спеціальних дозволів, виданих у попередні роки. Адже за словами Веніславського, в Україні були поширені "сплячі" дозволи на користування надрами, коли "олігархи впродовж останніх 10-15 років отримували ці спецдозволи", але не використовували їх.
Угода між США та Україною
Нагадаємо, що у ніч на 1 травня Україна та США підписала угоду про економічне партнерство, відому також як "угода про надра". Документ передбачає створення спільного Інвестиційного фонду відбудови, який буде формуватися з української та американської сторін у рівних частках.
Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада України ратифікувала угоду з США.
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