На фронті загинув воїн з Волині Степан Цимбалюк
Сьогодні, 21:57
Знову Волинь та Камінь-Каширська громада втратила свого Героя.
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади.
"З невимовним жалем змушені повідомити про загибель нашого краянина, хороброго оборонця України, жителя міста Каменя-Каширського – Цимбалюка Степана Олексійовича, 1992 року народження. Життя оборонця трагічно і завчасно обірвалося під час несення військової служби на вогненних рубежах держави 7 травня 2025 року", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова підтримки і співчуття родині загиблого воїна. У час нестерпного болю хай Господь буде поруч з вами.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.
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Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади.
"З невимовним жалем змушені повідомити про загибель нашого краянина, хороброго оборонця України, жителя міста Каменя-Каширського – Цимбалюка Степана Олексійовича, 1992 року народження. Життя оборонця трагічно і завчасно обірвалося під час несення військової служби на вогненних рубежах держави 7 травня 2025 року", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.
Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова підтримки і співчуття родині загиблого воїна. У час нестерпного болю хай Господь буде поруч з вами.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.
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