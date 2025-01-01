На фронті загинув воїн з Волині Степан Цимбалюк

На фронті загинув воїн з Волині Степан Цимбалюк
Знову Волинь та Камінь-Каширська громада втратила свого Героя.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади.

"З невимовним жалем змушені повідомити про загибель нашого краянина, хороброго оборонця України, жителя міста Каменя-Каширського – Цимбалюка Степана Олексійовича, 1992 року народження. Життя оборонця трагічно і завчасно обірвалося під час несення військової служби на вогненних рубежах держави 7 травня 2025 року", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.

Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова підтримки і співчуття родині загиблого воїна. У час нестерпного болю хай Господь буде поруч з вами.

Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Камінь-Каширський, війна, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині собаки допомагають у реабілітації поранених воїнів. ФОТО
Сьогодні, 22:38
На фронті загинув воїн з Волині Степан Цимбалюк
Сьогодні, 21:57
Стало відомо, хто став новим Папою Римським
Сьогодні, 21:16
Митрополит Епіфаній прибув на Волинь
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник На Донеччині загинув воїн з Волині Володимир Мельник
30 квітня, 20:35
У громаді на Волині встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-землякам. ФОТО У громаді на Волині встановили меморіальні дошки загиблим воїнам-землякам. ФОТО
25 квітня, 01:15
На Донеччині загинув воїн з Волині Петро Птачик На Донеччині загинув воїн з Волині Петро Птачик
27 лютого, 22:03
На війні загинув воїн з Волині Андрій Пронцевич На війні загинув воїн з Волині Андрій Пронцевич
19 лютого, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині собаки допомагають у реабілітації поранених воїнів. ФОТО
Сьогодні, 22:38
 0
На фронті загинув воїн з Волині Степан Цимбалюк
Сьогодні, 21:57
 0
Стало відомо, хто став новим Папою Римським
Сьогодні, 21:16
 0
Митрополит Епіфаній прибув на Волинь
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8