На фронті загинув воїн з Волині Степан Цимбалюк

Знову Волинь та Камінь-Каширська громада втратила свого Героя.Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади."З невимовним жалем змушені повідомити про загибель нашого краянина, хороброго оборонця України, жителя міста Каменя-Каширського –, 1992 року народження. Життя оборонця трагічно і завчасно обірвалося під час несення військової служби на вогненних рубежах держави 7 травня 2025 року", - йдеться у повідомленні на сторінці громади.Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова підтримки і співчуття родині загиблого воїна. У час нестерпного болю хай Господь буде поруч з вами.Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.