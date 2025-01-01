На Волині собаки допомагають у реабілітації поранених воїнів. ФОТО
08 травня, 22:38
У межах проєкту МВС «Пункт психологічних практик» та у тісній співпраці з кінологічним центром ГУНП області відбувся захід з психоемоційної підтримки поранених захисників за допомогою собак.
Про це повідомили у ГУНП у Волинській області.
Поранені воїни змогли поспілкуватися з своїми чотирилапими друзями - Бруною та Куною. Нагадаємо, що попередній захід проводився у березні цього року. Маленька на той час Бруна бігала, гралася та тулилася до пораненого поліцейського ОШБ «Лють» Валентина Граділя , який проходить реабілітацію та лікування у закладі МВС. А на сьогодні поранений вже стоїть, хоч і на милицях, та і Бруна значно виросла.
«Завдяки взаємодії з собакою у поранених знижується рівень тривожності, стабілізується емоційний стан та покращується настрій», - сказала очільниця сектору психологічного забезпечення поліції області Ірина Цицан.
Потрібно підтримувати та підбадьорювати поранених, адже важливо, аби вони не закривалися у собі. Цим і займаються наші психологи з іншими колегами.
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Про це повідомили у ГУНП у Волинській області.
Поранені воїни змогли поспілкуватися з своїми чотирилапими друзями - Бруною та Куною. Нагадаємо, що попередній захід проводився у березні цього року. Маленька на той час Бруна бігала, гралася та тулилася до пораненого поліцейського ОШБ «Лють» Валентина Граділя , який проходить реабілітацію та лікування у закладі МВС. А на сьогодні поранений вже стоїть, хоч і на милицях, та і Бруна значно виросла.
«Завдяки взаємодії з собакою у поранених знижується рівень тривожності, стабілізується емоційний стан та покращується настрій», - сказала очільниця сектору психологічного забезпечення поліції області Ірина Цицан.
Потрібно підтримувати та підбадьорювати поранених, адже важливо, аби вони не закривалися у собі. Цим і займаються наші психологи з іншими колегами.
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