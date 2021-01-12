Стало відомо, хто став новим Папою Римським

Роберт Прево — перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької Церкви.



Про це повідомила пресслужба Ватикану, - пише



69-річний Прево обрав собі ім’я Лев XIV, передає Associated Press До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану.



Як писав CNN, перш ніж з’явитися на публіці, новообраний Папа мав одягнути спеціальне папське вбрання й усамітнитися на певний час в окремій кімнаті. У цей час на площі перед Сикстинською капелою марширувала особиста охорона Папи Римського — швейцарська гвардія.



Перед тим, як папа з’явився на публіці, на лоджію Благословення базиліки Святого Петра вийшов кардинал-протодиякон Домінік Мамберті, який виголосив «Habemus papam» — латинський вислів, що означає «У нас є Папа».



До того з димаря над Сикстинською капелою пішов білий дим — знак, що вибори були вдалими й новий понтифік отримав достатню кількість голосів.



Обрати Папу вдалося на другий день таємного конклаву й після кількох невдалих спроб, під час яких над Ватиканом ішов чорний дим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо ім’я того, кого конклав із кардиналів обрав 267-м лідером Католицької Церкви. Ним став— перший американець на посаді понтифіка за 2000-річну історію Католицької Церкви.Про це повідомила пресслужба Ватикану, - пише "Громадське" 69-річний Прево обрав собі ім’я, передає Associated Press До того він служив у Перу та очолював єпископську канцелярію Ватикану.Як писав CNN, перш ніж з’явитися на публіці, новообраний Папа мав одягнути спеціальне папське вбрання й усамітнитися на певний час в окремій кімнаті. У цей час на площі перед Сикстинською капелою марширувала особиста охорона Папи Римського — швейцарська гвардія.Перед тим, як папа з’явився на публіці, на лоджію Благословення базиліки Святого Петра вийшов кардинал-протодиякон Домінік Мамберті, який виголосив «Habemus papam» — латинський вислів, що означає «У нас є Папа».До того з димаря над Сикстинською капелою пішов білий дим — знак, що вибори були вдалими й новий понтифік отримав достатню кількість голосів.Обрати Папу вдалося на другий день таємного конклаву й після кількох невдалих спроб, під час яких над Ватиканом ішов чорний дим.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію