Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 9 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 9 травня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 1-3°, температура вдень 8-10° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 6-11° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стало відомо, хто став новим Папою Римським
Сьогодні, 21:13
Митрополит Епіфаній прибув на Волинь
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку створили Раду ветеранів/ветеранок
Сьогодні, 19:06
Верховна Рада ратифікувала угоду між США та Україною про корисні копалини
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 травня
07 травня, 20:00
Синоптики на Волині прогнозують похолодання та заморозки у травні Синоптики на Волині прогнозують похолодання та заморозки у травні
07 травня, 11:05
Прохолодно і переважно без дощу: синоптичний огляд погоди на Волині цього тижня Прохолодно і переважно без дощу: синоптичний огляд погоди на Волині цього тижня
06 травня, 08:20
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 травня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 травня
05 травня, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стало відомо, хто став новим Папою Римським
Сьогодні, 21:13
 0
Митрополит Епіфаній прибув на Волинь
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 травня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку створили Раду ветеранів/ветеранок
Сьогодні, 19:06
 0
Верховна Рада ратифікувала угоду між США та Україною про корисні копалини
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8