У Луцьку створили Раду ветеранів/ветеранок
Сьогодні, 19:06
Учасників війни запрошують увійти до складу Ради ветеранів/ветеранок, яку нещодавно створили у місті.
Про це інформує Луцька міська рада, пише misto.media.
Заявки для участі прийматимуть до 16 травня.
Що це за орган
Розпорядження про Раду ветеранів і ветеранок опублікували на сайті міськради 30 квітня. Згідно з ним, основними завданнями установи є:
- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів і ветеранок та членів їхніх сімей, їх підтримки та реабілітації, надання допомоги (юридичної, соціальної, матеріальної тощо);
- участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення ветеранів війни до участі в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування;
- підготовка та подання міському голові пропозицій, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів війни й надання їм допомоги;
- організація публічних заходів для обговорення актуальних питань допомоги ветеранам війни.
Як подати документи
Ветерани та ветеранки можуть їх подавати в паперовому вигляді за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 або на електронну адресу [email protected].
Документи мають містити:
- заяву на імʼя міського голови у довільній формі;
- біографічну довідку з обовʼязковим зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи або роду діяльності;
- дані про досвід військової служби;
- контактну інформацію.
За додатковою інформацією можна звертатися до департаменту з питань ветеранської політики за номером: +38 075 373 99 02.
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Про це інформує Луцька міська рада, пише misto.media.
Заявки для участі прийматимуть до 16 травня.
Що це за орган
Розпорядження про Раду ветеранів і ветеранок опублікували на сайті міськради 30 квітня. Згідно з ним, основними завданнями установи є:
- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів і ветеранок та членів їхніх сімей, їх підтримки та реабілітації, надання допомоги (юридичної, соціальної, матеріальної тощо);
- участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення ветеранів війни до участі в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування;
- підготовка та подання міському голові пропозицій, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів війни й надання їм допомоги;
- організація публічних заходів для обговорення актуальних питань допомоги ветеранам війни.
Як подати документи
Ветерани та ветеранки можуть їх подавати в паперовому вигляді за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 або на електронну адресу [email protected].
Документи мають містити:
- заяву на імʼя міського голови у довільній формі;
- біографічну довідку з обовʼязковим зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи або роду діяльності;
- дані про досвід військової служби;
- контактну інформацію.
За додатковою інформацією можна звертатися до департаменту з питань ветеранської політики за номером: +38 075 373 99 02.
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