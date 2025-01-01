У Луцьку створили Раду ветеранів/ветеранок





Про це інформує Луцька міська рада, пише



Заявки для участі прийматимуть до 16 травня.



Що це за орган



Розпорядження про Раду ветеранів і ветеранок опублікували на сайті міськради 30 квітня. Згідно з ним, основними завданнями установи є:



- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів і ветеранок та членів їхніх сімей, їх підтримки та реабілітації, надання допомоги (юридичної, соціальної, матеріальної тощо);



- участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення ветеранів війни до участі в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування;



- підготовка та подання міському голові пропозицій, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів війни й надання їм допомоги;



- організація публічних заходів для обговорення актуальних питань допомоги ветеранам війни.



Як подати документи



Ветерани та ветеранки можуть їх подавати в паперовому вигляді за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 або на електронну адресу



Документи мають містити:



- заяву на імʼя міського голови у довільній формі;



- біографічну довідку з обовʼязковим зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи або роду діяльності;



- дані про досвід військової служби;



- контактну інформацію.



За додатковою інформацією можна звертатися до департаменту з питань ветеранської політики за номером: +38 075 373 99 02.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасників війни запрошують увійти до складу Ради ветеранів/ветеранок, яку нещодавно створили у місті.Про це інформує Луцька міська рада, пише misto.media Заявки для участі прийматимуть до 16 травня.Розпорядження про Раду ветеранів і ветеранок опублікували на сайті міськради 30 квітня. Згідно з ним, основними завданнями установи є:- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів і ветеранок та членів їхніх сімей, їх підтримки та реабілітації, надання допомоги (юридичної, соціальної, матеріальної тощо);- участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення ветеранів війни до участі в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування;- підготовка та подання міському голові пропозицій, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів війни й надання їм допомоги;- організація публічних заходів для обговорення актуальних питань допомоги ветеранам війни.Ветерани та ветеранки можуть їх подавати в паперовому вигляді за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 або на електронну адресу [email protected] - заяву на імʼя міського голови у довільній формі;- біографічну довідку з обовʼязковим зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи або роду діяльності;- дані про досвід військової служби;- контактну інформацію.За додатковою інформацією можна звертатися до департаменту з питань ветеранської політики за номером: +38 075 373 99 02.

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