У Луцьку створили Раду ветеранів/ветеранок

У Луцьку створили Раду ветеранів/ветеранок
Учасників війни запрошують увійти до складу Ради ветеранів/ветеранок, яку нещодавно створили у місті.

Про це інформує Луцька міська рада, пише misto.media.

Заявки для участі прийматимуть до 16 травня.

Що це за орган

Розпорядження про Раду ветеранів і ветеранок опублікували на сайті міськради 30 квітня. Згідно з ним, основними завданнями установи є:

- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів і ветеранок та членів їхніх сімей, їх підтримки та реабілітації, надання допомоги (юридичної, соціальної, матеріальної тощо);

- участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення ветеранів війни до участі в діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування;

- підготовка та подання міському голові пропозицій, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів війни й надання їм допомоги;

- організація публічних заходів для обговорення актуальних питань допомоги ветеранам війни.

Як подати документи

Ветерани та ветеранки можуть їх подавати в паперовому вигляді за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 або на електронну адресу [email protected].

Документи мають містити:

- заяву на імʼя міського голови у довільній формі;

- біографічну довідку з обовʼязковим зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи або роду діяльності;

- дані про досвід військової служби;

- контактну інформацію.

За додатковою інформацією можна звертатися до департаменту з питань ветеранської політики за номером: +38 075 373 99 02.

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Теги: Луцьк, Рада ветеранів
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