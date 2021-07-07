Митрополит Епіфаній прибув на Волинь

Предстоятель Православної церкви України Блаженніший митрополитприбув на Волинь (головне фото оприлюднив).Про це повідомили на сторінці Волинської єпархії ПЦУ.Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить Богослужіння з нагоди престольного свята і 1050-річчя заснування чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця, що в с. Жидичин Ківерецького деканату (Луцький р-н).Увечері 8 травня Блаженнійшого зустріли біля храму обителі митрополит Вінницький і Барський, митрополит Луцький і Волинський, архієпископ Вишгородський, декан монастирів єпархії архімандритз насельниками обителі та інше духовенство.У Свято-Миколаївській церкві відбувся молебень. Предстоятель нашої Церкви звернувся з вітальним словом, відзначивши важливість монастирів загалом і жидичинської обителі зокрема. Величний ювілей цієї святині, що відроджується, є приводом збагатитися духовною радістю в цей пасхальний період. Така підтримка дуже важлива для всіх нас у важкий час воєнного лихоліття, коли Україна виборює свою незалежність.Після молитви Блаженнійший владика оглянув будівлі монастирського комплексу, відвідав Скит Святого Духа, що на околиці Жидичина.