Верховна Рада ратифікувала угоду між США та Україною про корисні копалини

Верховна Рада ратифікувала угоду між США та Україною про корисні копалини
Український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини.

Про це йдеться у трансляції засідання Верховної Ради, яку вели народні депутати. пише Громадське.

За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів.

До засідання долучилися прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністерка економіки Юлія Свириденко та інші урядовці.

Свириденко під час виступу з трибуни Ради перед голосуванням запевнила, що угода укладена в інтересах України.

«Президент Володимир Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди, а саме: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України», — сказала вона.

Міністерка наголосила, що в угоді немає пунктів про борг, власність і контроль залишаються за Україною, національну власність захищено. Під час її виступу низка депутатів викрикнули: «Ганьба».

Більше про угоду

Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітня підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови. У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. На сайті Кабінету Міністрів опублікували її текст.

Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа — п’ять ключових принципів:

- Фонд створюється на засадах 50/50, й обидві сторони мають рівне право голосу.

- Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.

- Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.

- Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».

- Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

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Теги: Угода, корисні копалини
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