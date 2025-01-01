Верховна Рада ратифікувала угоду між США та Україною про корисні копалини





Про це йдеться у трансляції засідання Верховної Ради, яку вели народні депутати. пише



За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів.



До засідання долучилися прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністерка економіки Юлія Свириденко та інші урядовці.



Свириденко під час виступу з трибуни Ради перед голосуванням запевнила, що угода укладена в інтересах України.



«Президент Володимир Зеленський абсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди, а саме: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України», — сказала вона.



Міністерка наголосила, що в угоді немає пунктів про борг, власність і контроль залишаються за Україною, національну власність захищено. Під час її виступу низка депутатів викрикнули: «Ганьба».



Більше про угоду



Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітня підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови. У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. На сайті Кабінету Міністрів опублікували її текст.



Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа — п’ять ключових принципів:



- Фонд створюється на засадах 50/50, й обидві сторони мають рівне право голосу.



- Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.



- Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.



- Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».



- Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український парламент ратифікував угоду між США та Україною про корисні копалини.Про це йдеться у трансляції засідання Верховної Ради, яку вели народні депутати. пише Громадське За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів.До засідання долучилися прем’єр-міністр, міністр закордонних справ, міністерка економікита інші урядовці.Свириденко під час виступу з трибуни Ради перед голосуванням запевнила, що угода укладена в інтересах України.«Президентабсолютно чітко дав завдання щодо цієї угоди, а саме: абсолютна рівноправність сторін та повага до національних інтересів України», — сказала вона.Міністерка наголосила, що в угоді немає пунктів про борг, власність і контроль залишаються за Україною, національну власність захищено. Під час її виступу низка депутатів викрикнули: «Ганьба».Міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент 30 квітня підписали угоду між двома країнами ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови. У медіа вона стала відома як «угода про надра», чи «мінеральна угода», оскільки стосується видобутку корисних копалин на території України. На сайті Кабінету Міністрів опублікували її текст.Як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в основі документа — п’ять ключових принципів:- Фонд створюється на засадах 50/50, й обидві сторони мають рівне право голосу.- Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами.- Нові інвестиції, а не борги: жодних боргових зобов’язань угода не передбачає.- Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах «бери або плати».- Угода не становитиме перепони для набуття Україною членства в ЄС.

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