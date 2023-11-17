Павло Петриченко, Василь Малюк, Роберт Бровді: Зеленський присвоїв звання Героя України

Володимир Зеленський сьогодні підписав низку указів про присвоєння найпочеснішої державної нагороди – Героя України. Посмертно це звання присвоїли українському захиснику 59 бригади Павлові Петриченку.



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Також посмертно присвоїли звання старшому солдату Анатолію Тегзі, який командував тактичною групою "Карпатської Січі". Посмертно нагородили й Володимира Тодора і Кандаурова Олександра.



Почесне звання з удостоєнням ордену "Золота зірка" отримали голова СБУ Василь Малюк, підполковник Сергій Рощин, полковник Павло Розлач, полковник Ігор Пархоменко, лейтенанту Андрію Кіяненку, молодший лейтенант Олександр Гаран, майор Роберт Бровді, який керує 414 окремою бригадою "Птахи Мадяра".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентсьогодні підписав низку указів про присвоєння найпочеснішої державної нагороди – Героя України. Посмертно це звання присвоїли українському захиснику 59 бригадиПро це пише LB.ua Також посмертно присвоїли звання старшому солдату, який командував тактичною групою "Карпатської Січі". Посмертно нагородили й Володимира Тодора і Кандаурова Олександра.Почесне звання з удостоєнням ордену "Золота зірка" отримали голова СБУ, підполковник, полковник, полковник, лейтенанту, молодший лейтенантмайор, який керує 414 окремою бригадою "Птахи Мадяра".

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