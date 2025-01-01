Дружині та доньці загиблого нацгвардійця з Волині вручили його посмертну нагороду

Дружині та доньці загиблого нацгвардійця з Волині вручили його посмертну нагороду
Родині загиблого військовослужбовця Національної гвардії України Дмитра Громова вручили його посмертну нагороду.

Доньці та дружині загиблого захисника вручили орден "За мужність" III ступеня посмертно, пише Суспільне.

Старший солдат Дмитро Громов загинув 3 травня 2024 року на території Серебрянського лісу Бахмутського району Донецької області. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом президента України йому присвоїли цю державну нагороду посмертно.

Вшанували пам’ять Дмитра Громова біля його портрета на Алеї Героїв.

Довідково: орден "За мужність" — це державна нагорода України, якою нагороджуються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, за інших надзвичайних обставин, у боротьбі зі злочинністю, а також при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дружині та доньці загиблого нацгвардійця з Волині вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 16:03
Затримання лікаря Волинської психлікарні: поліція повідомила деталі злочину. ФОТО
Сьогодні, 15:21
У Луцьку матерям загиблих військових виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 15:07
На Волині шахрай, представившись військкомом, видурив у підприємця автотовари
Сьогодні, 14:50
Врятував життя 8 побратимам: звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Петру Каноніку
Сьогодні, 14:36
Схожі новини
У Луцьку матерям загиблих військових виплатять матеріальну допомогу У Луцьку матерям загиблих військових виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 15:07
Врятував життя 8 побратимам: звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Петру Каноніку Врятував життя 8 побратимам: звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Петру Каноніку
Сьогодні, 14:36
На Харківщині загинув Герой з Луцька Олександр Джобулда На Харківщині загинув Герой з Луцька Олександр Джобулда
Сьогодні, 12:51
Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок Захищаючи територіальну цілісність України, на Сумщині загинув Герой з Волині Олександр Здрок
05 травня, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дружині та доньці загиблого нацгвардійця з Волині вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 16:03
 0
Затримання лікаря Волинської психлікарні: поліція повідомила деталі злочину. ФОТО
Сьогодні, 15:21
 0
У Луцьку матерям загиблих військових виплатять матеріальну допомогу
Сьогодні, 15:07
 0
На Волині шахрай, представившись військкомом, видурив у підприємця автотовари
Сьогодні, 14:50
 0
Врятував життя 8 побратимам: звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Петру Каноніку
Сьогодні, 14:36
 0
Медіа
відео
1/8