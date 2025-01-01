Дружині та доньці загиблого нацгвардійця з Волині вручили його посмертну нагороду

Дмитра Громова вручили його посмертну нагороду.



Доньці та дружині загиблого захисника вручили орден "За мужність" III ступеня посмертно, пише



Старший солдат Дмитро Громов загинув 3 травня 2024 року на території Серебрянського лісу Бахмутського району Донецької області. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом президента України йому присвоїли цю державну нагороду посмертно.



Вшанували пам’ять Дмитра Громова біля його портрета на Алеї Героїв.



Довідково: орден "За мужність" — це державна нагорода України, якою нагороджуються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, за інших надзвичайних обставин, у боротьбі зі злочинністю, а також при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родині загиблого військовослужбовця Національної гвардії Українивручили його посмертну нагороду.Доньці та дружині загиблого захисника вручили орден "За мужність" III ступеня посмертно, пише Суспільне Старший солдат Дмитро Громов загинув 3 травня 2024 року на території Серебрянського лісу Бахмутського району Донецької області. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі указом президента України йому присвоїли цю державну нагороду посмертно.Вшанували пам’ять Дмитра Громова біля його портрета на Алеї Героїв.орден "За мужність" — це державна нагорода України, якою нагороджуються військовослужбовці, працівники правоохоронних органів та інші особи за особисту мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків стихійного лиха, пожеж, за інших надзвичайних обставин, у боротьбі зі злочинністю, а також при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

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