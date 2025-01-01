Затримання лікаря Волинської психлікарні: поліція повідомила деталі злочину. ФОТО

Павло Рихлівський.



Правоохоронці зазначають, що завідувача відділення та члена ВЛК затримали під час одержання чергового «траншу» від військовозобов’язаного. Нині проводяться заходи для встановлення кола його спільників.



У межах проведення антикорупційних заходів оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП у Волинській області заблокували корупційну схему, до якої причетні працівники медичного закладу.



За грошову винагороду медики сприяли чоловікам мобілізаційного віку в отриманні документів з фіктивними діагнозами, які надавали підстави для визнання особи непридатної до служби в ЗСУ.



7 травня в Луцьку поліцейські затримали члена ВЛК — завідуючого відділення однієї з лікарень — на хабарі у 15 000 гривень. Загальна сума задокументованих фактів одержання хабарів за «послугу» становить 70 000 гривень.



Затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Також встановлюється коло спільників, причетних до корупційної схеми.



Підозрюваному може загрожувати до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура.

















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