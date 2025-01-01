На Волині шахрай, представившись військкомом, видурив у підприємця автотовари





Підприємець розкусив обман та повідомив про нього в поліцію. «Псевдовоєнком» опинився на лаві підсудних. Днями чоловіку винесли

Сам же інцидент трапився 11 червня 2024 року. В той день зловмисник зателефонував власнику магазину автозапчастин та представився співробітником військкомату. Він переконав підприємця безплатно надати йому 5 літрів моторної оливи та акумулятор для «потреб військових». Того ж дня шахрай особисто прибув до магазину, отримав товари та зник. Вартість видуреного становить понад 3 400 гривень.



Пізніше підприємець запідозрив обман і звернувся до знайомого працівника військкомату, який підтвердив, що така особа в установі не працює. Потерпілий подав заяву до поліції.



Обвинувачений під час судового засідання свою вину не визнав та відмовився давати показання. Просив лише віддати вилучений у нього працівниками поліції телефон. Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України та призначив штраф у розмірі 37 400 гривень.



Суд також ухвалив конфіскувати мобільний телефон, за допомогою якого було вчинено шахрайство, у власність держави, а речові докази — акумулятор і моторну оливу — повернути потерпілому.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камені-Каширському чоловік, видаючи себе за представника військкомату, видурив у власника автомагазину моторну оливу та акумуляторну батарею.Підприємець розкусив обман та повідомив про нього в поліцію. «Псевдовоєнком» опинився на лаві підсудних. Днями чоловіку винесли вирок.

Сам же інцидент трапився 11 червня 2024 року. В той день зловмисник зателефонував власнику магазину автозапчастин та представився співробітником військкомату. Він переконав підприємця безплатно надати йому 5 літрів моторної оливи та акумулятор для «потреб військових». Того ж дня шахрай особисто прибув до магазину, отримав товари та зник. Вартість видуреного становить понад 3 400 гривень.Пізніше підприємець запідозрив обман і звернувся до знайомого працівника військкомату, який підтвердив, що така особа в установі не працює. Потерпілий подав заяву до поліції.Обвинувачений під час судового засідання свою вину не визнав та відмовився давати показання. Просив лише віддати вилучений у нього працівниками поліції телефон. Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України та призначив штраф у розмірі 37 400 гривень.Суд також ухвалив конфіскувати мобільний телефон, за допомогою якого було вчинено шахрайство, у власність держави, а речові докази — акумулятор і моторну оливу — повернути потерпілому.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію