Врятував життя 8 побратимам: звання Героя України просять присвоїти загиблому воїну з Волині Петру Каноніку

КАНОНІКУ Петру Миколайовичу, 24 лютого 1990 року народження, уродженцю міста Ковель Волинської області, бойовому медику, який героїчно віддав своє життя, виконуючи бойове завдання в боротьбі за свободу та незалежність України.



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"Сержант КАНОНІК Петро Миколайович проходив строкову військову службу з 2009 року по 2010 рік, приймав участь в АТО в період з 15 квітня 2014 року по 15 квітня 2015 року. В перші дні повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України мобілізувався до війська, де з честю та гідністю виконував поставленні бойові завдання до моменту героїчної загибелі.



Ця людина була і залишається взірцем для багатьох побратимів, як професіонал своєї справи та безстрашний воїн, справи якого продовжують жити далі, оскільки ті знання і навички які він передав кожному, продовжують рятувати життя.



Кількість подвигів цього Героя-воїна не порахувати, як, мабуть, і не полічити кількість врятованих ним життів. Він неодноразово рятував людські життя, подекуди по 3-4 побратимів за день, на Лиманському напрямку, коли чергував на пункті збору поранених, в тому числі при штурмі ворогом позицій на Покровському напрямку на околицях села Очеретине, села Новобахмутівка, та околиці міста Торецьк.



Будучи бойовим медиком, приймав участь в операціях в складі штурмових груп, адже не тільки міг лікувати, а й нищив ворога зброєю, прекрасно володів кулеметами різних модифікацій.



29 листопада 2023 року, виконував бойове завдання за межами населеного пункту ТОРСЬКЕ (Донецької області) на позиціях. В цей день розпочався триденний штурм вищезгаданих позицій ворогом з застосуванням танка, бойової машини піхоти (БМП) та незліченної кількості піхоти. В процесі триденної оборони надав першу медичну допомогу 6 побратимам, особисто організував та приймав участь у трьох евакуаціях тяжкопоранених. Брав участь у відбитті штурму позиції в якості штурмовика-медика, де особисто знищив трьох ворогів.



29 квітня 2024 року виконував бойове завдання за межами населеного пункту ОЧЕРЕТИНЕ (Донецька область), де вночі ворог намагався зайняти вогневі позиції батальйону в тому числі з використанням скидів. В результаті роботи ворожих безпілотних літальних апаратів (БПЛА), скидами було тяжко поранено 2 військовослужбовців, які здійснювали оборону позицій. Завдяки бездоганній та швидкій роботі сержанта КАНОНІКА Петра Миколайовича було здійснено стабілізацію поранених та вдалося провести швидку евакуацію, як наслідок, було врятовано 2 людських життя.



При цьому, на цих же позиціях, сержант КАНОНІК Петро Миколайович безпосередньо приймав участь у відбитті ворожих штурмів в ролі кулеметника, де ним було знищено 2 ворожих штурмовиків, один з яких був кулеметником.



4 серпня 2024 року сержант КАНОНІК Петро Миколайович виконував бойове завдання поблизу населеного пункту ТОРЕЦЬК (Донецька область), а саме приймав безпосередню участь в штурмовій операції по зачистці суміжних позицій зайнятих ворогом, в результаті чого було відновлено суміжну вогневу позицію та заведено на неї особовий склад суміжних сил. В процесі штурму бойовий медик надав першу медичну допомогу 5 військовослужбовцям суміжних підрозділів, два з яких було в тяжкому стані. В результаті бездоганно проведеної операції, штурмовою групою в полон було взято два військовослужбовця противника, обом сержант надав першу медичну допомогу та стабілізував їх стан, забезпечивши можливість їхньої евакуації.



Своїм вчинком він показав усьому особовому складу приклад гуманності, справедливості та правильного поводження з військовополоненими відповідно до європейських та міжнародних норм та правил поводження з військовополоненими, в тому числі в умовах прямого бойового зіткнення.



9 серпня 2024 року приймав участь в штурмовій операції по зачистці позицій суміжного підрозділу зайнятих ворогом. В процесі здійснення операції група потрапила в засідку ворога. Безперервний бій йшов майже 4 години, усі 9 членів групи були поранені, 5 з них були тяжкопоранені. Тільки завдяки феноменальним медичним навичкам та здібностям сержанта Петра Миколайовича усім членам групи було оперативно надано першу медичну допомогу, що дозволило пораненим продовжувати вести бій та проводити евакуації тяжкопоранених, яких була більшість групи. В процесі надання першої медичної допомоги паралельно вів стрілецький бій, ним особисто було знищено щонайменше 3 ворожих штурмовиків, та двічі, завдяки його доповідям, було здійснено корегування мінометного вогню (таким чином було здійснено прикриття евакуації поранених побратимів).



Тільки після відходу всієї штурмової групи заключним йшов наш Герой. Під час відходу сержант продовжував вести стрілецький бій та отримав поранення, не сумісне з життям. Ціною власного життя ним було врятовано 8 життів побратимів.



Про таких, як він кажуть, що це не людина загинула, а загинув “цвіт нації”. Наш обов’язок зробити так, щоб пам'ять про такого Героя-воїна була увіковічена.



Його героїзм назавжди залишиться в пам'яті тих, хто боровся разом з ним.



Від імені бойових побратимів, рідних та близьких, просимо присвоїти сержанту КАНОНІКУ Петру Миколайовичу звання Героя України ( посмертно), - йдеться у тексті петиції.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні та побратими просять присвоїти звання Героя України посмертно хороброму воїну, 24 лютого 1990 року народження, уродженцю міста Ковель Волинської області, бойовому медику, який героїчно віддав своє життя, виконуючи бойове завдання в боротьбі за свободу та незалежність України.Про це йдеться у петиції , опублікованій на сайті президента України."Сержант КАНОНІК Петро Миколайович проходив строкову військову службу з 2009 року по 2010 рік, приймав участь в АТО в період з 15 квітня 2014 року по 15 квітня 2015 року. В перші дні повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України мобілізувався до війська, де з честю та гідністю виконував поставленні бойові завдання до моменту героїчної загибелі.Ця людина була і залишається взірцем для багатьох побратимів, як професіонал своєї справи та безстрашний воїн, справи якого продовжують жити далі, оскільки ті знання і навички які він передав кожному, продовжують рятувати життя.Кількість подвигів цього Героя-воїна не порахувати, як, мабуть, і не полічити кількість врятованих ним життів. Він неодноразово рятував людські життя, подекуди по 3-4 побратимів за день, на Лиманському напрямку, коли чергував на пункті збору поранених, в тому числі при штурмі ворогом позицій на Покровському напрямку на околицях села Очеретине, села Новобахмутівка, та околиці міста Торецьк.Будучи бойовим медиком, приймав участь в операціях в складі штурмових груп, адже не тільки міг лікувати, а й нищив ворога зброєю, прекрасно володів кулеметами різних модифікацій.29 листопада 2023 року, виконував бойове завдання за межами населеного пункту ТОРСЬКЕ (Донецької області) на позиціях. В цей день розпочався триденний штурм вищезгаданих позицій ворогом з застосуванням танка, бойової машини піхоти (БМП) та незліченної кількості піхоти. В процесі триденної оборони надав першу медичну допомогу 6 побратимам, особисто організував та приймав участь у трьох евакуаціях тяжкопоранених. Брав участь у відбитті штурму позиції в якості штурмовика-медика, де особисто знищив трьох ворогів.29 квітня 2024 року виконував бойове завдання за межами населеного пункту ОЧЕРЕТИНЕ (Донецька область), де вночі ворог намагався зайняти вогневі позиції батальйону в тому числі з використанням скидів. В результаті роботи ворожих безпілотних літальних апаратів (БПЛА), скидами було тяжко поранено 2 військовослужбовців, які здійснювали оборону позицій. Завдяки бездоганній та швидкій роботі сержанта КАНОНІКА Петра Миколайовича було здійснено стабілізацію поранених та вдалося провести швидку евакуацію, як наслідок, було врятовано 2 людських життя.При цьому, на цих же позиціях, сержант КАНОНІК Петро Миколайович безпосередньо приймав участь у відбитті ворожих штурмів в ролі кулеметника, де ним було знищено 2 ворожих штурмовиків, один з яких був кулеметником.4 серпня 2024 року сержант КАНОНІК Петро Миколайович виконував бойове завдання поблизу населеного пункту ТОРЕЦЬК (Донецька область), а саме приймав безпосередню участь в штурмовій операції по зачистці суміжних позицій зайнятих ворогом, в результаті чого було відновлено суміжну вогневу позицію та заведено на неї особовий склад суміжних сил. В процесі штурму бойовий медик надав першу медичну допомогу 5 військовослужбовцям суміжних підрозділів, два з яких було в тяжкому стані. В результаті бездоганно проведеної операції, штурмовою групою в полон було взято два військовослужбовця противника, обом сержант надав першу медичну допомогу та стабілізував їх стан, забезпечивши можливість їхньої евакуації.Своїм вчинком він показав усьому особовому складу приклад гуманності, справедливості та правильного поводження з військовополоненими відповідно до європейських та міжнародних норм та правил поводження з військовополоненими, в тому числі в умовах прямого бойового зіткнення.9 серпня 2024 року приймав участь в штурмовій операції по зачистці позицій суміжного підрозділу зайнятих ворогом. В процесі здійснення операції група потрапила в засідку ворога. Безперервний бій йшов майже 4 години, усі 9 членів групи були поранені, 5 з них були тяжкопоранені. Тільки завдяки феноменальним медичним навичкам та здібностям сержанта Петра Миколайовича усім членам групи було оперативно надано першу медичну допомогу, що дозволило пораненим продовжувати вести бій та проводити евакуації тяжкопоранених, яких була більшість групи. В процесі надання першої медичної допомоги паралельно вів стрілецький бій, ним особисто було знищено щонайменше 3 ворожих штурмовиків, та двічі, завдяки його доповідям, було здійснено корегування мінометного вогню (таким чином було здійснено прикриття евакуації поранених побратимів).Тільки після відходу всієї штурмової групи заключним йшов наш Герой. Під час відходу сержант продовжував вести стрілецький бій та отримав поранення, не сумісне з життям. Ціною власного життя ним було врятовано 8 життів побратимів.Про таких, як він кажуть, що це не людина загинула, а загинув “цвіт нації”. Наш обов’язок зробити так, щоб пам'ять про такого Героя-воїна була увіковічена.Його героїзм назавжди залишиться в пам'яті тих, хто боровся разом з ним.Від імені бойових побратимів, рідних та близьких, просимо присвоїти сержанту КАНОНІКУ Петру Миколайовичу звання Героя України ( посмертно), - йдеться у тексті петиції.Підписати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ

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