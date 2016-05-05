На пункті пропуску «Устилуг - Зосин» - черга з 30 легкових автомобілів
Сьогодні, 14:18
Станом на 12:00 8 травня на українсько-польському пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на Волині черга з 30 легкових автомобілів.
Про це повідомила Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна у телефонному коментарі.
Черги зумовлені тим, що з польського боку тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг.
Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонт на смугах руху з української сторони.
Громадян просять врахувати це під час планування закордонних поїздок та, за можливості, обирати інші маршрути руху.
Довідково: моніторити ситуацію про черги перед пунктами пропуску з української сторони можна онлайн на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ.
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Про це повідомила Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна у телефонному коментарі.
Черги зумовлені тим, що з польського боку тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг.
Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонт на смугах руху з української сторони.
Громадян просять врахувати це під час планування закордонних поїздок та, за можливості, обирати інші маршрути руху.
Довідково: моніторити ситуацію про черги перед пунктами пропуску з української сторони можна онлайн на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ.
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