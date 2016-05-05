На пункті пропуску «Устилуг - Зосин» - черга з 30 легкових автомобілів





Про це повідомила Маргарита Вершиніна у телефонному коментарі.



Черги зумовлені тим, що з польського боку тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг.



Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонт на смугах руху з української сторони.



Громадян просять врахувати це під час планування закордонних поїздок та, за можливості, обирати інші маршрути руху.



Довідково: моніторити ситуацію про черги перед пунктами пропуску з української сторони можна онлайн на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 12:00 8 травня на українсько-польському пункті пропуску "Устилуг – Зосин" на Волині черга з 30 легкових автомобілів.Про це повідомила Суспільному речниця Волинського прикордонного загонуу телефонному коментарі.Черги зумовлені тим, що з польського боку тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг.Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонт на смугах руху з української сторони.Громадян просять врахувати це під час планування закордонних поїздок та, за можливості, обирати інші маршрути руху.моніторити ситуацію про черги перед пунктами пропуску з української сторони можна онлайн на Facebook-сторінці Західного регіонального управління ДПСУ.

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