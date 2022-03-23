Над Ватиканом знову чорний дим: кардинали вдруге не змогли обрати Папу





Про це стало відомо з трансляції із Ватикану, пише



Так завершилася ранкова сесія голосування у другий день конклаву. Друга сесія триватиме від 17:30 до 20:00.



Напередодні, у перший день голосування, із димаря Сикстинської капели теж ішов чорний дим. У разі успішного голосування над Ватиканом має з’явитися білий дим.



Вибори Папи Римського



21 квітня у віці 88 років помер 266-й Папа Римський Франциск. За офіційним висновком, смерть настала внаслідок інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.



Незадовго до смерті він переніс двосторонню пневмонію, під час якої йому робили переливання крові та вентиляцію легенів. Понтифіка поховали 26 квітня поза межами Ватикану.



Тепер конклав зі 133 кардиналів з усього світу повинен обрати наступного предстоятеля католицької церкви. Щодня єпископи ходитимуть до Сикстинської капели, де відбуватиметься голосування. Білий дим з димаря над каплицею означатиме, що нового Папу обрано.



Вибори можуть тривати дні або навіть тижні. У XIII столітті конклав тривав майже три роки з 1268 до 1271-го. Однак після змін кількох правил такого вже немає і середня тривалість голосування з початку XX століття становить три дні.



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