У Луцьку організовують фотоконкурс до Дня вишиванки

День вишиванки — одне з найбільш зворушливих свят для кожного українця та українки! День, коли ми маємо нагоду ще раз показати всьому світу, частинкою якої надзвичайно могутньої нації ми є. Це день, коли наші серця б’ються частіше, бо ми — українці, і нам є чим пишатися.З нагоди цього особливого свята департамент молоді та спорту Луцької міської ради разом із брендом Edelvika оголошують наш уже традиційний фотоконкурс: «Моє місце сили в улюбленому Луцьку»."У кожного з нас є те саме особливе місце — там, де серце відчуває спокій і тепло. І є вишиванка — не просто одяг, а оберіг, пам’ять та любов, що вишита нитками. Поєднайте ці два дорогі серцю символи — своє рідне місце й вишиванку — на одному фото та поділіться разом із нами цим теплом", - зазначають у департаменті.Оберіть своє місце сили в Луцькій міській територіальній громаді;Одягніть улюблену вишиванку;Зробіть фото й надішліть нам до 14 травня на електронну адресу:(Вкажіть ПІБ, контактний номер і назву локації. Тема листа: «На конкурс вишиванки»)Обов’язково підпишіться на нашу Facebook-сторінку — департамент молоді та спорту Луцької міської ради.• Лише одне фото від одного учасника;• Фото має бути якісним;• На знімку — ви у вишиванці в улюбленому місці нашої громади.15 травня 2025 року всі отримані світлини будуть опубліковані на офіційній сторінці департаменту молоді та спорту в соціальній мережі Facebook (одним постом в порядку надходження світлин) та візьмуть участь в онлайн голосуванні за кращі з них.Голосування триватиме до 10:00, 19 травня 2025 року. У цей час представниками організаторів буде зафіксовано усі наявні на той момент вподобання (лайки) та будуть оголошені 3 переможці фотоконкурсу. Зверніть увагу - ці переможці (1, 2 та 3 місця) визначатимуться виключно за кількістю вподобань. Також департамент молоді та спорту Луцької міської ради обере від себе додаткового (одного) переможця за спеціальною відзнакою (номінація, яка не залежить від кількості вподобань) та вручить йому пам'ятний подарунок.Автори трьох фото, що отримають найбільшу кількість вподобань за результатами онлайн-голосування, отримають грошові сертифікати від Edelvika та зможуть поповнити свій гардероб новими та стильними вишиванками.Створімо разом живу мапу любові до громади, до своєї культури, до своїх коренів. Бо сила — у нас, у нашій історії, і в нашій вишиванці.