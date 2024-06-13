На Волині уродженець Донеччини побив та зґвалтував співмешканку





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним уродженцем міста Макіївка Донецької області зґвалтування співмешканки та заподіяння їй легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 152, ч.1 ст. 125 КК України).



За даними слідства, судимий уже чоловік, нині житель селища Маневичі, 20 січня 2025 року спочатку шарпав, штовхав та вдарив ногою 45-річну жінку, а через кілька годин зґвалтував.



Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом і невдовзі постане перед судом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Побив та зґвалтував – на Волині судитимуть уродженця Донеччини.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річним уродженцем міста Макіївка Донецької області зґвалтування співмешканки та заподіяння їй легких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 152, ч.1 ст. 125 КК України).За даними слідства, судимий уже чоловік, нині житель селища Маневичі, 20 січня 2025 року спочатку шарпав, штовхав та вдарив ногою 45-річну жінку, а через кілька годин зґвалтував.Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом і невдовзі постане перед судом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію