На Харківщині загинув Герой з Луцька Олександр Джобулда

Олександр Джобулда.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Джобулда Олександр Євгенійович, 21.08.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти стрілецького батальйону.



Солдат Джобулда Олександр Євгенійович загинув 06.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанинПро це повідомив Луцький міський голова"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Джобулда Олександр Євгенійович, 21.08.1969 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 3 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти стрілецького батальйону.Солдат Джобулда Олександр Євгенійович загинув 06.05.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старовірівка Харківської області", - йдеться в повідомленні.

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