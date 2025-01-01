Військові мають розпорядження стріляти лише у відповідь на російські обстріли під час «режиму тиші»





Про це пише



У бригаді, яка воює на Херсонщині, повідомили, що з початку «режиму тиші» від опівночі в їхній смузі працюють російські FPV-дрони. Бригада має розпорядження відкривати вогонь у відповідь.



Ще один підрозділ Сил оборони, який працює на півдні, також підтвердив це розпорядження. Там також зазначили, що з опівночі позиційні бої не припинялись: літають російські дрони й працює артилерія.



«Противник порушує режим припинення вогню, який сам оголосив, на Херсонщині. Ми працюємо у відповідь», — кажуть військові цього підрозділу.



У бригаді, яка воює на Покровському напрямку, повідомили, що мають розпорядження стріляти лише у відповідь у випадку порушення режиму тиші. Таке розпорядження отримували Сили оборони України і під час «великоднього перемир’я».



Хоча з опівночі 8 травня в операційній зоні цієї бригади зафіксували понад 10 випадків порушення режиму тиші з боку армії рф: артилерійські обстріли та скиди з БпЛА.



Що за «перемир’я»?



Глава рф володимир путін наприкінці квітня оголосив «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». 9 травня у Москві планується військовий парад, куди путін запросив низку світових лідерів.



Президент України Володимир Зеленський офіційно відкинув пропозицію «перемир’я» лише на 3 дні і натомість наполягає на режимі припинення вогню принаймні на місяць. Він наголосив, що парад дозволить путіну вийти з ізоляції міжнародної спільноти, тож «допомагати йому ніхто не буде».



Міністерство закордонних справ України закликало іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві. Інакше це розцінять як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Низка українських військовослужбовців розповіли, що мають розпорядження відкривати вогонь у відповідь на російські обстріли під час так званого режиму тиші.Про це пише Громадське У бригаді, яка воює на Херсонщині, повідомили, що з початку «режиму тиші» від опівночі в їхній смузі працюють російські FPV-дрони. Бригада має розпорядження відкривати вогонь у відповідь.Ще один підрозділ Сил оборони, який працює на півдні, також підтвердив це розпорядження. Там також зазначили, що з опівночі позиційні бої не припинялись: літають російські дрони й працює артилерія.«Противник порушує режим припинення вогню, який сам оголосив, на Херсонщині. Ми працюємо у відповідь», — кажуть військові цього підрозділу.У бригаді, яка воює на Покровському напрямку, повідомили, що мають розпорядження стріляти лише у відповідь у випадку порушення режиму тиші. Таке розпорядження отримували Сили оборони України і під час «великоднього перемир’я».Хоча з опівночі 8 травня в операційній зоні цієї бригади зафіксували понад 10 випадків порушення режиму тиші з боку армії рф: артилерійські обстріли та скиди з БпЛА.Глава рфнаприкінці квітня оголосив «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». 9 травня у Москві планується військовий парад, куди путін запросив низку світових лідерів.Президент Україниофіційно відкинув пропозицію «перемир’я» лише на 3 дні і натомість наполягає на режимі припинення вогню принаймні на місяць. Він наголосив, що парад дозволить путіну вийти з ізоляції міжнародної спільноти, тож «допомагати йому ніхто не буде».Міністерство закордонних справ України закликало іноземні держави утриматися від участі їхніх військовослужбовців у параді в Москві. Інакше це розцінять як наруга над памʼяттю про перемогу над нацизмом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію