Україна провела серію онлайн-переговорів про 30-денне перемир'я

30-денного перемир'я.



Про це у телеграмі повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.



На онлайн-зустрічах з партнерами зі США, ЄС, країн Північної Європи та Балтії Україну представляли керівник ОП Єрмак, міністр Рустем Умєров, заступник глави МЗС Андрій Сибіга, директор Bring Kids Back UA Дарія Зарівна та позаштатний радник голови ОП Олександр Бевз.



Переговори відбулися за участю спецпредставників президента США Віткоффа та Келлога, дипломатичного радника Президента Франції Бонна, радника Премʼєр-міністра Великої Британії Пауелла, радника Канцлера Німеччини Гюнтера Зауттера.



«Ми наголосили: повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого й сталого миру. Пропозиція Кремля щодо триденного перемир’я – це не про мир, а про безпечне проведення параду в Москві. Це – політична маніпуляція», — заявив Голова ОП Єрмак.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна провела серію онлайн-зустрічей із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії щодоПро це у телеграмі повідомив глава Офісу президентаНа онлайн-зустрічах з партнерами зі США, ЄС, країн Північної Європи та Балтії Україну представляли керівник ОП Єрмак, міністр, заступник глави МЗС, директор Bring Kids Back UAта позаштатний радник голови ОППереговори відбулися за участю спецпредставників президента СШАта, дипломатичного радника Президента Франції, радника Премʼєр-міністра Великої Британії, радника Канцлера Німеччини«Ми наголосили: повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого й сталого миру. Пропозиція Кремля щодо триденного перемир’я – це не про мир, а про безпечне проведення параду в Москві. Це – політична маніпуляція», — заявив Голова ОП Єрмак.

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