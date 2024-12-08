Україна провела серію онлайн-переговорів про 30-денне перемир'я

Україна провела серію онлайн-переговорів про 30-денне перемир'я
Україна провела серію онлайн-зустрічей із партнерами США, ЄС, Північної Європи та Балтії щодо 30-денного перемир'я.

Про це у телеграмі повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

На онлайн-зустрічах з партнерами зі США, ЄС, країн Північної Європи та Балтії Україну представляли керівник ОП Єрмак, міністр Рустем Умєров, заступник глави МЗС Андрій Сибіга, директор Bring Kids Back UA Дарія Зарівна та позаштатний радник голови ОП Олександр Бевз.

Переговори відбулися за участю спецпредставників президента США Віткоффа та Келлога, дипломатичного радника Президента Франції Бонна, радника Премʼєр-міністра Великої Британії Пауелла, радника Канцлера Німеччини Гюнтера Зауттера.

«Ми наголосили: повне й безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого й сталого миру. Пропозиція Кремля щодо триденного перемир’я – це не про мир, а про безпечне проведення параду в Москві. Це – політична маніпуляція», — заявив Голова ОП Єрмак.

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Теги: політика, світ
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