У Луцьку зникла безвісти 39-річна жінка

У Луцьку зникла безвісти 39-річна жінка
Поліція розшукує зниклу 39-річну лучанку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Ахмедову Тетяну Іванівну, 03 квітня 1986 року народження, жительку міста Луцьк.

Розшукувана 22 листопада 2024 року пішла з дому у невідомому напрямку, нині місцезнаходження її невідоме.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Її прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся довге, світле.

Особливі прикмети: наявні татуювання.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку зникла безвісти 39-річна жінка


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Теги: Луцьк, поліція, розшук
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