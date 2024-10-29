У Луцьку зникла безвісти 39-річна жінка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянку Ахмедову Тетяну Іванівну, 03 квітня 1986 року народження, жительку міста Луцьк.



Розшукувана 22 листопада 2024 року пішла з дому у невідомому напрямку, нині місцезнаходження її невідоме.



За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Її прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся довге, світле.



Особливі прикмети: наявні татуювання.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує зниклу 39-річну лучанку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянку, 03 квітня 1986 року народження, жительку міста Луцьк.Розшукувана 22 листопада 2024 року пішла з дому у невідомому напрямку, нині місцезнаходження її невідоме.За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.зріст 175 см, середньої статури, волосся довге, світле.наявні татуювання."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, повідомити за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - йдеться в повідомленні.

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