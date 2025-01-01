Прикордонники попередили про можливі труднощі на «Устилузі»

Прикордонники попередили про можливі труднощі на «Устилузі»
ДПСУ попередила про можливе сповільнення руху та накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску «Устилуг - Зосин» на Волині.

Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Прикордонники звернулися до громадян, які планують закордонні поїздки через пункт пропуску «Устилуг - Зосин».

Нагадуємо, що у пункті пропуску «Устилуг – Зосин» з польського боку тривають ремонтні роботи автомобільного мосту через річку Західний Буг.

Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонт на смугах руху з української сторони.

У зв’язку з цим можливе сповільнення руху та накопичення транспортних засобів перед цим пунктом пропуску.

«Просимо громадян врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних поїздок та, по можливості, обирати інші маршрути руху», - йдеться у повідомленні.


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Теги: кордон, Волинь
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