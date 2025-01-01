Прикордонники попередили про можливі труднощі на «Устилузі»

ДПСУ попередила про можливе сповільнення руху та накопичення транспортних засобів перед пунктом пропуску «Устилуг - Зосин» на Волині.Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Прикордонники звернулися до громадян, які планують закордонні поїздки через пункт пропуску «Устилуг - Зосин».Нагадуємо, що у пункті пропуску «Устилуг – Зосин» з польського бокуавтомобільного мосту через річку Західний Буг.Також Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводить ремонт на смугах руху з української сторони.У зв’язку з цим можливе сповільнення руху та накопичення транспортних засобів перед цим пунктом пропуску.«Просимо громадян врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних поїздок та, по можливості, обирати інші маршрути руху», - йдеться у повідомленні.