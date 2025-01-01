На Волині горів автомобіль

На Волині горів автомобіль
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу у легковому автомобілі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

7 травня о 18:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля у селищі Мар’янівка Луцького району.

На місце події оперативно прибули рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів.

Завдяки чітким і професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати о 19:12. Постраждалих немає.

Причини виникнення загоряння встановлюється.
На Волині горів автомобіль
На Волині горів автомобіль

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Теги: пожежа, Волинь
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