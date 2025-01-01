На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 09:41
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу у легковому автомобілі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 травня о 18:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля у селищі Мар’янівка Луцького району.
На місце події оперативно прибули рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів.
Завдяки чітким і професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати о 19:12. Постраждалих немає.
Причини виникнення загоряння встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
7 травня о 18:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля у селищі Мар’янівка Луцького району.
На місце події оперативно прибули рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів.
Завдяки чітким і професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати о 19:12. Постраждалих немає.
Причини виникнення загоряння встановлюється.
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