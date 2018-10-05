Волинянин змагатиметься у фіналі «Ігор Ветеранів 2025»

Сергій Гордієвич пройшов регіональний етап відбору у «Іграх Ветеранів 2025» і представить Волинь на фінальних змаганнях у Києві.



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«Ігри Ветеранів» — українські спортивні змагання, які об’єднують ветеранів, військовослужбовців та правоохоронців, що отримали поранення, травми або захворювання у зоні бойових дій.



Під час регіонального відбору, який відбувся 3 травня у місті Здолбунів (Рівненська обл.), Сергій виборов перше місце з настільного тенісу у своїй категорії.



Так потрапив до фінального етапу змагань, які відбудуться 29–30 листопада в Києві.



«З дитинства завжди був тісно пов’язаний зі спортом, грав у футбол, ходив на волейбол, великий теніс, але настільний сподобався більше. У гори почав ходити на 5 курсі університету разом з групою», — розповів Сергій Гордієвич misto.media.



Наступні відбіркові змагання відбудуться з:



кросфіту — 17 травня у Рівному;



настільного тенісу — 12 липня у Полтаві й 25 жовтня у Вінниці;



волейболу сидячи — 26 жовтня у Вінниці;



кросфіту — 13 липня у Полтаві та 27 вересня у Вінниці.



Довідка:



Сергій Гордієвич — ветеран російсько-української війни. Виконував бойові завдання у складі 22 окремого мотопіхотного батальйону, прикомандированому до 92 бригади.



18 травня 2022 року Сергій отримав важку травму під час захоплення вогневої позиції російських солдатів.



У 2025 році був учасником «Ігор Нескорених 2025», де виграв золоту медаль з гірськолижного спорту.



Нині він комісований. Викладає електротехнічні дисципліни у Нововолинському електромеханічному коледжі.

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