Воїн волинської бригади повернувся із Польщі та пішов до ЗСУ

Воїн волинської бригади повернувся із Польщі та пішов до ЗСУ
Військовослужбовець волинської 100-ї окремої механізованої бригади Максим на псевдо «Укроп» родом із Кривого Рогу.

У 2015-2016 роках проходив строкову службу в лавах Національної гвардії, а опісля – працював на місцевому металургійному комбінаті, повідомляє військова частина у фейсбуці.

Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у Польщі.

«До війни я жив та працював за кордоном. В Україну повернувся в серпні 2022 року і першого вересня, коли діти пішли до школи, я переступив поріг військової частини», – пригадує Максим.

Понад два роки «Укроп» обороняв країну, будучи бійцем 47 омбр, в складі якої встиг взяти участь в Запорізькому контрнаступі та Курській операції, а ще здобути навички керування вітчизняною та іноземною бронетехнікою. На думку «Укропа», в українській армії немає такої техніки, яку б він не освоїв. Такий собі майстер на всі руки.

Так, уже понад пів року Максим служить у 1 механізованому батальйоні 100 омбр, де займається саме підготовкою екіпажів бронетехніки.

«Потрапивши в «сотку», хотів бути водієм-санітаром, але командування, дізнавшись, що я мав справу з «Бредлі», визначило мою подальшу долю. Тепер я навчаю хлопців їздити на броні», – розповідає Максим.

В особистому топі «Укропа» серед бронетехніки почесне перше місце посідає американська БМП «Бредлі».

«Техніка прекрасна. Кращої я ще не бачив», – ділиться спостереженнями Максим.

Боєць переконаний: опанувати бронетехніку до снаги будь-кому, головне – бажання та вміння думати стратегічно.

«Екіпаж цієї машини має думати на кілька ходів наперед, аналізувати кожну наступну дію. Екіпаж – це як маленька футбольна команда, в якій кожному відведена своя роль: механік-водій має визначити маршрут, аби не було «сюрпризів», навідник – вчасно виявити ціль та відкрити по ній вогонь, а командир своєю чергою має це все координувати», – розповідає «Укроп».

«Учні» Максима вже неодноразово проявляли себе у боях за Торецьк.

«Є ті, хто прийшовши до війська, одразу сіли за кермо бронетехніки, а є й ті, котрі перед цим тривалий час служили в піхоті», – розповідає про своїх «учнів» Максим.

Кожному з бійців «Укроп» максимально доступно та повноцінно намагається передати знання, отримані на навчанні в Німеччині та навички, здобуті в боях за українську землю.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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