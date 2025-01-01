Воїн волинської бригади повернувся із Польщі та пішов до ЗСУ

Військовослужбовецьна псевдо «Укроп» родом із Кривого Рогу.У 2015-2016 роках проходив строкову службу в лавах Національної гвардії, а опісля – працював на місцевому металургійному комбінаті, повідомляє військова частина у фейсбуці.Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у Польщі.«До війни я жив та працював за кордоном. В Україну повернувся в серпні 2022 року і першого вересня, коли діти пішли до школи, я переступив поріг військової частини», – пригадує Максим.Понад два роки «Укроп» обороняв країну, будучи бійцем 47 омбр, в складі якої встиг взяти участь в Запорізькому контрнаступі та Курській операції, а ще здобути навички керування вітчизняною та іноземною бронетехнікою. На думку «Укропа», в українській армії немає такої техніки, яку б він не освоїв. Такий собі майстер на всі руки.Так, уже понад пів року Максим служить у 1 механізованому батальйоні 100 омбр, де займається саме підготовкою екіпажів бронетехніки.«Потрапивши в «сотку», хотів бути водієм-санітаром, але командування, дізнавшись, що я мав справу з «Бредлі», визначило мою подальшу долю. Тепер я навчаю хлопців їздити на броні», – розповідає Максим.В особистому топі «Укропа» серед бронетехніки почесне перше місце посідає американська БМП «Бредлі».«Техніка прекрасна. Кращої я ще не бачив», – ділиться спостереженнями Максим.Боєць переконаний: опанувати бронетехніку до снаги будь-кому, головне – бажання та вміння думати стратегічно.«Екіпаж цієї машини має думати на кілька ходів наперед, аналізувати кожну наступну дію. Екіпаж – це як маленька футбольна команда, в якій кожному відведена своя роль: механік-водій має визначити маршрут, аби не було «сюрпризів», навідник – вчасно виявити ціль та відкрити по ній вогонь, а командир своєю чергою має це все координувати», – розповідає «Укроп».«Учні» Максима вже неодноразово проявляли себе у боях за Торецьк.«Є ті, хто прийшовши до війська, одразу сіли за кермо бронетехніки, а є й ті, котрі перед цим тривалий час служили в піхоті», – розповідає про своїх «учнів» Максим.Кожному з бійців «Укроп» максимально доступно та повноцінно намагається передати знання, отримані на навчанні в Німеччині та навички, здобуті в боях за українську землю.