Росіяни порушили самопроголошене «путінське перемир'я»
Сьогодні, 09:05
Опівночі розпочався триденний період оголошеного в односторонньому порядку "путінського перемир'я" до дня перемоги - проте росіяни швидко його порушили.
Про це пише LB.ua.
Близько 2:45 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації, яка здійснила запуски керованих авіаційних бомб по Сумщині. Менше ніж через годину атака повторилася. Близько 4 години ранку командування знову попередило прифронтові області про загрозу.
Повітряна тривога оголошувалася у Сумській області о 2:39 та на Донеччині о 4:06.
Окрім того, моніторингові канали стверджують, що росіяни не припинили бойові дії на лінії зіткнення, зокрема, обстрілювали позиції нашого війська з реактивних систем залпового вогню.
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Про це пише LB.ua.
Близько 2:45 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації, яка здійснила запуски керованих авіаційних бомб по Сумщині. Менше ніж через годину атака повторилася. Близько 4 години ранку командування знову попередило прифронтові області про загрозу.
Повітряна тривога оголошувалася у Сумській області о 2:39 та на Донеччині о 4:06.
Окрім того, моніторингові канали стверджують, що росіяни не припинили бойові дії на лінії зіткнення, зокрема, обстрілювали позиції нашого війська з реактивних систем залпового вогню.
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