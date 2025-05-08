Росіяни порушили самопроголошене «путінське перемир'я»





Про це пише



Близько 2:45 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації, яка здійснила запуски керованих авіаційних бомб по Сумщині. Менше ніж через годину атака повторилася. Близько 4 години ранку командування знову попередило прифронтові області про загрозу.



Повітряна тривога оголошувалася у Сумській області о 2:39 та на Донеччині о 4:06.



Окрім того, моніторингові канали стверджують, що росіяни не припинили бойові дії на лінії зіткнення, зокрема, обстрілювали позиції нашого війська з реактивних систем залпового вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опівночі розпочався триденний період оголошеного в односторонньому порядку "путінського перемир'я" до дня перемоги - проте росіяни швидко його порушили.Про це пише LB.ua Близько 2:45 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації, яка здійснила запуски керованих авіаційних бомб по Сумщині. Менше ніж через годину атака повторилася. Близько 4 години ранку командування знову попередило прифронтові області про загрозу.Повітряна тривога оголошувалася у Сумській області о 2:39 та на Донеччині о 4:06.Окрім того, моніторингові канали стверджують, що росіяни не припинили бойові дії на лінії зіткнення, зокрема, обстрілювали позиції нашого війська з реактивних систем залпового вогню.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію