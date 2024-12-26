Приміщення для ветеранського хабу у Луцьку поки не ремонтують. Хочуть будувати «з нуля»





Про це в коментаріТарас Сасовський.



Міністерство у справах ветеранів анонсувало конкурс серед міських громад на будівництво нових хабів, яке фінансуватиме держава. Заявки приймають до кінця травня, і Луцька громада теж її подала.



Громади, які виграють, отримають фінансування від Міністерства у справах ветеранів на будівництво нового хабу. Буде близько 10 переможців на Україну, — зазначає Сасовський.



Поки чекають результати, роботи в приміщенні на вул. Сергія Климчука, 7, яке планували реконструювати для хабу, поки не виконують.



«Самі розумієте, нам зараз немає сенсу починати якісь роботи, не знаючи результатів конкурсу. Якщо ми виграємо, то буде можливість це все зробити за державний кошт. Якщо не виграємо — фінансуватимемо з міського бюджету. Фактично зараз приміщення на Климчука — запасний варіант», — каже він.



Звести нове приміщення, можливо, буде дешевше, ніж ремонтувати старе і підлаштовувати його до вимог інклюзивності, зазначив під час панельної дискусії «Інклюзивність: мрія чи реальність?», яка відбулася після «Ходи безбар’єрності» 5 травня, директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський.



30 квітня міськрада ухвалила рішення про надання управлінню капітального будівництва дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,41 га на вул. Конякіна у м. Луцьку для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.



«Наразі готується земельна ділянка під можливий майбутній об’єкт. Поки що це тільки плани», — зазначив у коментарі misto.media начальник управління капітального будівництва Василь Ліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Реконструкцію приміщення, де мав бути ветеранський хаб на вул. Сергія Климчука, 7, поки не розпочали. Замість ремонту старої будівлі в місті, можливо, зведуть нову для цих потреб.Про це в коментарі misto.media розповів керівник КП «Хаб Ветеран»Міністерство у справах ветеранів анонсувало конкурс серед міських громад на будівництво нових хабів, яке фінансуватиме держава. Заявки приймають до кінця травня, і Луцька громада теж її подала.Громади, які виграють, отримають фінансування від Міністерства у справах ветеранів на будівництво нового хабу. Буде близько 10 переможців на Україну, — зазначає Сасовський.Поки чекають результати, роботи в приміщенні на вул. Сергія Климчука, 7, яке планували реконструювати для хабу, поки не виконують.«Самі розумієте, нам зараз немає сенсу починати якісь роботи, не знаючи результатів конкурсу. Якщо ми виграємо, то буде можливість це все зробити за державний кошт. Якщо не виграємо — фінансуватимемо з міського бюджету. Фактично зараз приміщення на Климчука — запасний варіант», — каже він.Звести нове приміщення, можливо, буде дешевше, ніж ремонтувати старе і підлаштовувати його до вимог інклюзивності, зазначив під час панельної дискусії «Інклюзивність: мрія чи реальність?», яка відбулася після «Ходи безбар’єрності» 5 травня, директор департаменту з питань ветеранської політики30 квітня міськрада ухвалила рішення про надання управлінню капітального будівництва дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,41 га на вул. Конякіна у м. Луцьку для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.«Наразі готується земельна ділянка під можливий майбутній об’єкт. Поки що це тільки плани», — зазначив у коментарі misto.media начальник управління капітального будівництва

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію