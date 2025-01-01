Посмертну нагороду Героя з Волині отримав батько

полеглого на війні проти російських загарбників військовослужбовця Олександра Баранова вручили посмертну нагороду сина.



Про це у телеграмі повідомляє Любешівська селищна рада.



Вчора, 7 травня, батькові Сергію Баранову вручено орден "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) за сина Олександра, який загинув 24 листопада 2023 на Запоріжжі, захищаючи Україну.



Нагороду вручили представники Нацгвардії та секретар Любешівської селищної ради Юрій Боснюк, висловивши співчуття батькові.



Олександр був уродженцем Любешова, проживав у Луцьку, служив кулеметником.



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