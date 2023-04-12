У місті на Волині виділили додатково 3 мільйони гривень на потреби військових

У місті на Волині виділили додатково 3 мільйони гривень на потреби військових
У Володимирі 7-го травня відбулася позачергова сесія міської ради. Депутатів скликали на засідання через одне важливе питання — для виділення додаткової підтримки військових з бюджету громади.

Про це інформує БУГ.

Усі присутні одноголосно підтримали рішення про надання 3 мільйонів гривень на потреби військовослужбовців.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та забезпечення потреб військових підрозділів, які захищають Україну.

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Теги: гроші, військові
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