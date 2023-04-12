У місті на Волині виділили додатково 3 мільйони гривень на потреби військових





Про це інформує



Усі присутні одноголосно підтримали рішення про надання 3 мільйонів гривень на потреби військовослужбовців.



Кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та забезпечення потреб військових підрозділів, які захищають Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі 7-го травня відбулася позачергова сесія міської ради. Депутатів скликали на засідання через одне важливе питання — для виділення додаткової підтримки військових з бюджету громади.Про це інформує БУГ Усі присутні одноголосно підтримали рішення про надання 3 мільйонів гривень на потреби військовослужбовців.Кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та забезпечення потреб військових підрозділів, які захищають Україну.

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