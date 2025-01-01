Євро пішов вгору: Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер





Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,07 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.



На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43/41,47 грн/дол., а євро - 47,06/47,09 грн/євро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив на четвер, 8 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,44 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс євро на четвер установлено на рівні 47,07 грн за один євро, тобто гривня послабилася на 11 копійок.На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43/41,47 грн/дол., а євро - 47,06/47,09 грн/євро.

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