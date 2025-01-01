Магнітні бурі: прогноз на 8-9 травня

Магнітні бурі: прогноз на 8-9 травня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-9 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бури класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її дослідження і вплив на людей і техніку.

8 травня

У четвер, 8 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,67 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.


9 травня

У п'ятницю, 9 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,67 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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