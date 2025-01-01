На Волині цього року планують оздоровити тільки 10% дітей

планують оздоровити майже 16 тисяч зі 141 тисячі дітей. Це школярі віком 7-18 років. На відпочинок у територіальних громадах передбачили фінансування.



Про це розповіла директорка департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Оксана Гобод, пише



Понад 107 тисяч із загальної кількості — це діти пільгових категорій, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, однак оздоровити планують орієнтовно 15 тисяч. Зі слів посадовиці, 10% — це низький показник.



Оксана Гобод зазначила, що тергромадам рекомендували шукати додаткове фінансування на організацію оздоровлення школярів, зокрема шукати грантові можливості чи співпрацювати з міжнародними донорами та містами-парнерами.



Табори та заклади оздоровлення, які є на Волині, цього року не запрацюють через відсутність укриттів та евакуаційного транспорту. Через це альтернативою є відпочинок дітей за кордоном чи в інших регіонах України, зокрема в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях.



Зі слів посадовиці, категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть отримати путівку на оздоровлення і відпочинок за механізмом розподілу Міністерства соцполітики до державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" та "Молода Гвардія".



Довідково:



Координує роботу з питань підготовки та проведення оздоровлення й відпочинку дітей Департамент соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації.



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