Відтіснили росіян далі від Харкова: ЗСУ відновили позиції біля Липців та звільнили понад 200 га

Відтіснили росіян далі від Харкова: ЗСУ відновили позиції біля Липців та звільнили понад 200 га
Сили оборони України провели масштабну операцію і відновили позиції поблизу села Липці у Харківській області.

Про це повідомили у бригаді НГУ "Хартія" в коментарі "Українській правді".

"13-та бригада Національної гвардії України "Хартія" у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України завершила масштабну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців, Харківська область. Загальна площа деокупованої території становить понад 200 гектарів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наступальні дії тривали 5,5 місяців, внаслідок чого Сили оборони змогли відтіснити росіян далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості.

"За цей час ворог втратив загиблими та пораненими майже 1500 солдатів, понад 200 одиниць озброєння та 175 одиниць техніки", – заявили у "Хартії".

Зазначається, що прорив оборони окупантів та захоплення плацдарму на початковому етапі операції здійснили підрозділи "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

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Теги: Росія, війна
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