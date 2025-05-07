Україна навряд атакуватиме путінський парад у Москві, - WP





Про це пише



Співрозмовники журналістів вказали на те, що росіяни стягнули до своєї столиці велику кількість систем протиповітряної оборони, тож навряд український удар може стати успішним. Натомість можна очікувати атак на інші регіони країни-агресора.



Ще одним чинником відмови від можливих "сюрпризів" для диктатора є присутність на параді представників Китаю, Індії та деяких європейських держав. Також подібний удар може викликати "роздратування та лють" з боку Сполучених Штатів.



У WP обговорення можливого удару Києва по Москві назвали "гайпом".



Президент Володимир Зеленський попередив, що Україна не нестиме відповідальності за наслідки поїздки європейських чиновників у Москву 9 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Видання The Washington Post після спілкування з власними джерелами в українській владі та керівництві Збройних Сил України стверджує, що атака по Москві в день путінського параду 9 травня, якої бояться у Кремлі, малоймовірна.Про це пише LB.ua Співрозмовники журналістів вказали на те, що росіяни стягнули до своєї столиці велику кількість систем протиповітряної оборони, тож навряд український удар може стати успішним. Натомість можна очікувати атак на інші регіони країни-агресора.Ще одним чинником відмови від можливих "сюрпризів" для диктатора є присутність на параді представників Китаю, Індії та деяких європейських держав. Також подібний удар може викликати "роздратування та лють" з боку Сполучених Штатів.У WP обговорення можливого удару Києва по Москві назвали "гайпом".Президентпопередив, що Україна не нестиме відповідальності за наслідки поїздки європейських чиновників у Москву 9 травня.

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