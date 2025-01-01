На Волині пів дня гасили масштабну пожежу на торфовищі
Сьогодні, 11:37
У Камінь-Каширському районі на Волині рятувальники ліквідували чималу пожежу торфу.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Учора, 7 травня, о 15:19 на лінію 101 надійшло про те, що поблизу села Нові Підцаревичі Маневицької громади горить торф.
На місце події скеровано рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Цміни та Костюхнівка.
Вогнеборці за допомогою водяних стволів та підручних засобів о 22:37 ліквідували займання на площі 0,4 га
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Учора, 7 травня, о 15:19 на лінію 101 надійшло про те, що поблизу села Нові Підцаревичі Маневицької громади горить торф.
На місце події скеровано рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Цміни та Костюхнівка.
Вогнеборці за допомогою водяних стволів та підручних засобів о 22:37 ліквідували займання на площі 0,4 га
Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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