На Волині пів дня гасили масштабну пожежу на торфовищі

пожежу торфу.



Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.



Учора, 7 травня, о 15:19 на лінію 101 надійшло про те, що поблизу села Нові Підцаревичі Маневицької громади горить торф.



На місце події скеровано рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Цміни та Костюхнівка.



Вогнеборці за допомогою водяних стволів та підручних засобів о 22:37 ліквідували займання на площі 0,4 га



Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі на Волині рятувальники ліквідували чималуПро це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Учора, 7 травня, о 15:19 на лінію 101 надійшло про те, що поблизу села Нові Підцаревичі Маневицької громади горить торф.На місце події скеровано рятувальників 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Маневичі спільно з працівниками місцевої пожежної охорони села Цміни та Костюхнівка.Вогнеборці за допомогою водяних стволів та підручних засобів о 22:37 ліквідували займання на площі 0,4 гаПричина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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