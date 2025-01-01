На Волині ліквідували пожежу на 2 торфовищах. ФОТО

Обидві пожежі на торфовищах області, що виникли ще вчора, ліквідовані.Сьогодні, 2 травня рятувальники ліквідували дві пожежі на торфовищах Волині, що тривали з попередньої доби, - повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.У селі Бірки Камінь-Каширського району горіло близько 3 гектарів торфу. Пожежу локалізували 1 травня о 21:40, сьогодні о 14:27 її приборкали остаточно.У селі Бужани Луцького району вогонь охопив 7 гектарів торф’яників і чагарників. Локалізація відбулася 1 травня о 21:00, ліквідація — 2 травня о 19:01. Воду на гасіння подавали з природної водойми, розташованої на відстані понад 300 метрів.В обох випадках ймовірною причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем громадян.Цієї доби зафіксовано кілька нових загорянь в екосистемах. За межами села Човниця Ківерцівського району горіла суха трава й чагарники. До ліквідації, крім рятувальників, долучилася добровільна пожежна команда Шведського центру допомоги.У Ковелі на вулиці Брестській зафіксовано пожежу сухої рослинності на площі 1,9 га. У селищі Турійськ, на вулиці Привокзальній, горіло 0,2 га сухої трави. Ймовірна причина — та ж людська недбалість у поводженні з вогнем.