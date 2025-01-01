У Луцьку матерям загиблих військових виплатять матеріальну допомогу

У Луцьку матерям загиблих військових виплатять матеріальну допомогу
Матерям, чиї діти загинули, померли або зникли безвісти через російсько-українську війну, виплатять по 3 тис. грн.

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Луцької міської ради, пише misto.media.

Згідно з ним, матеріальну допомогу отримають 400 жінок, які проживають у Луцьку та громаді.

Таку ініціативу присвятили Дню матері, який цьогоріч відзначатимуть у неділю, 11 травня.

Загалом із міського бюджету на це витратять 1,200 млн грн.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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