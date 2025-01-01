Триває набір до патрульної поліції Волинської області

Триває набір до патрульної поліції Волинської області
На Волині триває набір до патрульної поліції Волинської області.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської облтасті.

"Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!" - йдеться у дописі.

Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:
- громадянство України;
- вільне володіння українською мовою;
- вік від 18 років;
- повна загальна середня освіта;
- посвідчення водія категорії "В".

Кандидатам пропонують:
- грошове забезпечення від 18 600 грн гривень в місяць;
- безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їхніх рідних;
- професійне навчання;
- можливість кар’єрного зростання;
- компенсація за оренду житла або фiнансовий лізинг.

Заповнити анкету можна за ПОСИЛАННЯМ.

Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них наші фахівці завжди готові допомогти та порадити:
- заявка на участь у конкурсі;
- тестування;
- медичне обстеження;
- перевірка рівня фізичної підготовки;
- співбесіда з поліцейською комісією.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0676392034. Наш інспектор з рекрутингу радо на них відповість.

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Теги: Волинь, поліція, вакансія
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