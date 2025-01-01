Триває набір до патрульної поліції Волинської області





Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської облтасті.



"Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!" - йдеться у дописі.



Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:

- громадянство України;

- вільне володіння українською мовою;

- вік від 18 років;

- повна загальна середня освіта;

- посвідчення водія категорії "В".



Кандидатам пропонують:

- грошове забезпечення від 18 600 грн гривень в місяць;

- безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їхніх рідних;

- професійне навчання;

- можливість кар’єрного зростання;

- компенсація за оренду житла або фiнансовий лізинг.



Заповнити анкету можна за



Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них наші фахівці завжди готові допомогти та порадити:

- заявка на участь у конкурсі;

- тестування;

- медичне обстеження;

- перевірка рівня фізичної підготовки;

- співбесіда з поліцейською комісією.



Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0676392034. Наш інспектор з рекрутингу радо на них відповість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває набір до патрульної поліції Волинської області.Про це повідомляють у патрульній поліції Волинської облтасті."Ми чекаємо на відповідальних, амбітних, ініціативних та небайдужих колег, на яких можна покластися. Якщо ви бажаєте стати частиною команди, яка щодня стоїть на варті безпеки — ваш час настав!" - йдеться у дописі.Вимоги до кандидатів на посади в патрульній поліції:- громадянство України;- вільне володіння українською мовою;- вік від 18 років;- повна загальна середня освіта;- посвідчення водія категорії "В".Кандидатам пропонують:- грошове забезпечення від 18 600 грн гривень в місяць;- безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їхніх рідних;- професійне навчання;- можливість кар’єрного зростання;- компенсація за оренду житла або фiнансовий лізинг.Заповнити анкету можна за ПОСИЛАННЯМ. Конкурс складається з кількох етапів. На кожному з них наші фахівці завжди готові допомогти та порадити:- заявка на участь у конкурсі;- тестування;- медичне обстеження;- перевірка рівня фізичної підготовки;- співбесіда з поліцейською комісією.Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 0676392034. Наш інспектор з рекрутингу радо на них відповість.

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