Волинянин стріляв з пневматичного пістолета на території школи: що вирішив суд





Про це йдеться в ухвалі Володимирського міського суду, пише



Хлопця визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання із застосуванням ч. 1 статті 69 Кримінального кодексу України у виді пробаційного нагляду на строк один рік і шість місяців.



Внаслідок стрілянини у школі один учень отримав тілесні ушкодження у вигляді садна та синця лівої руки, а інший неповнолітній — садна голови та спини, синець спини. Ці травми належать до категорії легких тілесних ушкоджень.



Обвинувачений визнав себе у пред`явленому обвинуваченні винним повністю. У суді розкаявся у вчиненому та попросив вибачення у травмованих та їх батьків.

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