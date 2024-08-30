Волинянин стріляв з пневматичного пістолета на території школи: що вирішив суд
Сьогодні, 14:06
Неповнолітнього волинянина визнали винним у тому, що він на території школи у селі Суходоли 6 березня стріляв з пневматичного пістолета, внаслідок чого травмувалися двоє школярів.
Про це йдеться в ухвалі Володимирського міського суду, пише Суспільне.
Хлопця визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання із застосуванням ч. 1 статті 69 Кримінального кодексу України у виді пробаційного нагляду на строк один рік і шість місяців.
Внаслідок стрілянини у школі один учень отримав тілесні ушкодження у вигляді садна та синця лівої руки, а інший неповнолітній — садна голови та спини, синець спини. Ці травми належать до категорії легких тілесних ушкоджень.
Обвинувачений визнав себе у пред`явленому обвинуваченні винним повністю. У суді розкаявся у вчиненому та попросив вибачення у травмованих та їх батьків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в ухвалі Володимирського міського суду, пише Суспільне.
Хлопця визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання із застосуванням ч. 1 статті 69 Кримінального кодексу України у виді пробаційного нагляду на строк один рік і шість місяців.
Внаслідок стрілянини у школі один учень отримав тілесні ушкодження у вигляді садна та синця лівої руки, а інший неповнолітній — садна голови та спини, синець спини. Ці травми належать до категорії легких тілесних ушкоджень.
Обвинувачений визнав себе у пред`явленому обвинуваченні винним повністю. У суді розкаявся у вчиненому та попросив вибачення у травмованих та їх батьків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Понад пів сотні авіабомб - за сьогодні: росія бомбила Сумщину навіть під час параду путіна, – Ігнат
Сьогодні, 14:51
Будемо діяти всією Європою: якщо росія не погодиться не безумовне припинення вогню, - Макрон
Сьогодні, 14:30
Волинянин стріляв з пневматичного пістолета на території школи: що вирішив суд
Сьогодні, 14:06
У Луцьку на проспекті Перемоги ремонтують тротуар: яка вартість
Сьогодні, 13:31
Зима у травні: прикордонники показали засніжені Карпати
Сьогодні, 13:00