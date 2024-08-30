Волинянин стріляв з пневматичного пістолета на території школи: що вирішив суд

Волинянин стріляв з пневматичного пістолета на території школи: що вирішив суд
Неповнолітнього волинянина визнали винним у тому, що він на території школи у селі Суходоли 6 березня стріляв з пневматичного пістолета, внаслідок чого травмувалися двоє школярів.

Про це йдеться в ухвалі Володимирського міського суду, пише Суспільне.

Хлопця визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання із застосуванням ч. 1 статті 69 Кримінального кодексу України у виді пробаційного нагляду на строк один рік і шість місяців.

Внаслідок стрілянини у школі один учень отримав тілесні ушкодження у вигляді садна та синця лівої руки, а інший неповнолітній — садна голови та спини, синець спини. Ці травми належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Обвинувачений визнав себе у пред`явленому обвинуваченні винним повністю. У суді розкаявся у вчиненому та попросив вибачення у травмованих та їх батьків.

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Теги: волинянин, пістолет, школа
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