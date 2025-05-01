Понад пів сотні авіабомб - за сьогодні: росія бомбила Сумщину навіть під час параду путіна, – Ігнат





Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат у коментарі



За даними Повітряних сил, близько 130 КАБів було випущено противником за добу 8 травня. Всі – на Сумському напрямку. У п’ятницю російські літаки Су-34 під прикриттям винищувачів Су-35 продовжують удари керованими авіабомбами по Сумщині. Станом на 12.30 56 КАБів упали на цю прифронтову територію.



"Прямо під час путінського "параду побєдобєсія" російська тактична авіація завдавала ударів КАБами по Сумщині", - сказав Ігнат.



Офіцер зазначив, що присутність ударних дронів-камікадзе "Шахед" уже другу добу не фіксується в повітряному просторі України (остання атака трьома хвилями дронів була 7 травня), однак ворог не припиняє свій терор: обстріли КАБами Сумської області, а також є суттєва загроза застосування авіаційного озброєння на Донецькому та Запорізькому напрямках. Станом на 12.30, за словами Ігната, близько 10 бортів фіксується в повітрі поблизу лінії фронту на цих напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили другу добу не фіксують застосування ворогом ударних безпілотників типу Shahed, однак Росія продовжує тероризувати прикордоння Сумської області керованими аівабомбами: за минулу добу противник випустив близько 130 КАБів, до обіду 9 травня – ще понад пів сотні авіабомб.Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковнику коментарі "Українській правді" За даними Повітряних сил, близько 130 КАБів було випущено противником за добу 8 травня. Всі – на Сумському напрямку. У п’ятницю російські літаки Су-34 під прикриттям винищувачів Су-35 продовжують удари керованими авіабомбами по Сумщині. Станом на 12.30 56 КАБів упали на цю прифронтову територію."Прямо під час путінського "параду побєдобєсія" російська тактична авіація завдавала ударів КАБами по Сумщині", - сказав Ігнат.Офіцер зазначив, що присутність ударних дронів-камікадзе "Шахед" уже другу добу не фіксується в повітряному просторі України (остання атака трьома хвилями дронів була 7 травня), однак ворог не припиняє свій терор: обстріли КАБами Сумської області, а також є суттєва загроза застосування авіаційного озброєння на Донецькому та Запорізькому напрямках. Станом на 12.30, за словами Ігната, близько 10 бортів фіксується в повітрі поблизу лінії фронту на цих напрямках.

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