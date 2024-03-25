Біля нового бізнес-центру в Луцьку зроблять амфітеатр і відремонтують дорогу

Біля нового бізнес-центру в Луцьку зроблять амфітеатр і відремонтують дорогу
Понад пів мільйона гривень витратять на ремонт вулиці П’ятницька Гірка.

Тут закінчують реконструкцію нового бізнес-центру, у приміщенні якого раніше був кінотеатр «Батьківщина».

На внутрішньому дворику планують зробити амфітеатр , розповів misto.media заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Луцької міськради Сергій Омельчук.

Це має бути невеличкий сквер, де люди зможуть відпочити. Тут завершують стелити бруківку, планують змонтувати лавки, облаштувати зелену зону, зазначив він.

Також біля бізнес-центру зроблять пішохідну доріжку та відремонтують дорогу. Тендер провели на сайті публічних закупівель Prozorro. Пропозицію розглянули два підприємства.

Переможцем стало ТОВ «Житлобуд-2». Воно виконає замовлення за 598 тис. грн.

Під час ремонту планують:

зробити пішохідну доріжку;

оновити тротуари;

змонтувати бордюри;

виконати ямковий ремонт проїжджої частини дороги.

Підрядник уже розпочав демонтаж старого покриття та привіз нову бруківку. Роботи мають завершити до кінця року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ремонт, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
BMW X6 собі, новенький VOLKSWAGEN дружині: що задекларував заступник голови Волинської ОДА
Десятки мільйонів заощаджень: що в декларації нового заступника голови Волинської ОДА з Луганська?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ківерцях два роки «без діла» стоїть автівка швидкої, поки ЗСУ потребують автомобілів
Сьогодні, 16:35
Зеленський закликав Європу та інших партнерів створити трибунал щодо росії
Сьогодні, 16:18
Біля нового бізнес-центру в Луцьку зроблять амфітеатр і відремонтують дорогу
Сьогодні, 15:48
Розігрував в інтернеті «цінні» призи: 22-річний волинянин обдурив людей на 200 тисяч
Сьогодні, 15:03
Понад пів сотні авіабомб - за сьогодні: росія бомбила Сумщину навіть під час параду путіна, – Ігнат
Сьогодні, 14:51
Схожі новини
У Луцьку на проспекті Перемоги ремонтують тротуар: яка вартість У Луцьку на проспекті Перемоги ремонтують тротуар: яка вартість
Сьогодні, 13:31
Майже 20 років без ремонту: чи полагодять дороги на Трутовського та Городецькій у Луцьку Майже 20 років без ремонту: чи полагодять дороги на Трутовського та Городецькій у Луцьку
25 березня, 2024, 23:41
Жити на вулиці Мрії - не мрія: у лучан руйнуються будинки від вантажівок та розбитої дороги Жити на вулиці Мрії - не мрія: у лучан руйнуються будинки від вантажівок та розбитої дороги
15 листопада, 2023, 15:43
«Водії лишали машини і йшли пішки»: коли завершать ремонт дороги на вулиці Сірої Дивізії у Луцьку. ФОТО.ВІДЕО «Водії лишали машини і йшли пішки»: коли завершать ремонт дороги на вулиці Сірої Дивізії у Луцьку. ФОТО.ВІДЕО
01 квітня, 2023, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
День матері: які заходи заплановані у Луцьку
Сьогодні, 17:03
 0
У Ківерцях два роки «без діла» стоїть автівка швидкої, поки ЗСУ потребують автомобілів
Сьогодні, 16:35
 0
Зеленський закликав Європу та інших партнерів створити трибунал щодо росії
Сьогодні, 16:18
 0
Біля нового бізнес-центру в Луцьку зроблять амфітеатр і відремонтують дорогу
Сьогодні, 15:48
 0
Що таке фарбування та реставрація дисків
Сьогодні, 15:23
 0
Медіа
відео
1/8