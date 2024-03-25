Біля нового бізнес-центру в Луцьку зроблять амфітеатр і відремонтують дорогу
Сьогодні, 15:48
Понад пів мільйона гривень витратять на ремонт вулиці П’ятницька Гірка.
Тут закінчують реконструкцію нового бізнес-центру, у приміщенні якого раніше був кінотеатр «Батьківщина».
На внутрішньому дворику планують зробити амфітеатр , розповів misto.media заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Луцької міськради Сергій Омельчук.
Це має бути невеличкий сквер, де люди зможуть відпочити. Тут завершують стелити бруківку, планують змонтувати лавки, облаштувати зелену зону, зазначив він.
Також біля бізнес-центру зроблять пішохідну доріжку та відремонтують дорогу. Тендер провели на сайті публічних закупівель Prozorro. Пропозицію розглянули два підприємства.
Переможцем стало ТОВ «Житлобуд-2». Воно виконає замовлення за 598 тис. грн.
Під час ремонту планують:
зробити пішохідну доріжку;
оновити тротуари;
змонтувати бордюри;
виконати ямковий ремонт проїжджої частини дороги.
Підрядник уже розпочав демонтаж старого покриття та привіз нову бруківку. Роботи мають завершити до кінця року.
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Тут закінчують реконструкцію нового бізнес-центру, у приміщенні якого раніше був кінотеатр «Батьківщина».
На внутрішньому дворику планують зробити амфітеатр , розповів misto.media заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Луцької міськради Сергій Омельчук.
Це має бути невеличкий сквер, де люди зможуть відпочити. Тут завершують стелити бруківку, планують змонтувати лавки, облаштувати зелену зону, зазначив він.
Також біля бізнес-центру зроблять пішохідну доріжку та відремонтують дорогу. Тендер провели на сайті публічних закупівель Prozorro. Пропозицію розглянули два підприємства.
Переможцем стало ТОВ «Житлобуд-2». Воно виконає замовлення за 598 тис. грн.
Під час ремонту планують:
зробити пішохідну доріжку;
оновити тротуари;
змонтувати бордюри;
виконати ямковий ремонт проїжджої частини дороги.
Підрядник уже розпочав демонтаж старого покриття та привіз нову бруківку. Роботи мають завершити до кінця року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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