Біля нового бізнес-центру в Луцьку зроблять амфітеатр і відремонтують дорогу





Тут закінчують реконструкцію нового бізнес-центру, у приміщенні якого раніше був кінотеатр «Батьківщина».



На внутрішньому дворику планують зробити амфітеатр , розповів Сергій Омельчук.



Це має бути невеличкий сквер, де люди зможуть відпочити. Тут завершують стелити бруківку, планують змонтувати лавки, облаштувати зелену зону, зазначив він.



Також біля бізнес-центру зроблять пішохідну доріжку та відремонтують дорогу. Тендер провели на сайті публічних закупівель Prozorro. Пропозицію розглянули два підприємства.



Переможцем стало ТОВ «Житлобуд-2». Воно виконає замовлення за 598 тис. грн.



Під час ремонту планують:



зробити пішохідну доріжку;



оновити тротуари;



змонтувати бордюри;



виконати ямковий ремонт проїжджої частини дороги.



Підрядник уже розпочав демонтаж старого покриття та привіз нову бруківку. Роботи мають завершити до кінця року.

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