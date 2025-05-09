Зеленський закликав Європу та інших партнерів створити трибунал щодо росії

Володимир Зеленський закликав країни-партнери створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.



Про це він заявив у зверненні до голів МЗС інших країн, єврокомісарів та дипломатів, які зібралися у Львові, пише



"Це – найвищий моральний спадок ХХ століття: має бути відповідальність. Особливо – відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал – трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України", - сказав Зеленський.



Він закликав представників понад 40 країн, які зібралися сьогодні у Львові - "всю Європу та наших демократичних друзів у світі, надати цьому рішенню політичну підтримку".



Зеленський наголосив, що Європа об'єднана і захищає міжнародне право.



"Наш континент має довгу й багату історію, але сьогодні ми найбільше пишаємось нашою новою Європою – Європою, яка вміє жити й відстоює право на життя. Ми повинні зберегти цю Європу. Ми пишаємось Європою, яка не вбиває. Яка є об’єднаною. Яка захищає міжнародне право. Європою, що поважає особистість. І якщо запитати, хто ця особистість, – це точно не якийсь правитель чи цар. У центрі сьогоднішньої Європи – повага до кожної людської істоти. Ми повинні захистити цю Європу – Європу людської гідності, а отже, і права, прав людини та відповідальності за злочини проти людей і націй. Без відповідальності задекларовані права не є справжніми, а повага до людської гідності починає зникати", - сказав президент.



Спецтрибунал для Росії



У травні 2024року Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу для Росії. Робота над його створенням почалася в 2022: Зеленський закликав до його створення. Він говорив, що "проєкт створення трибуналу було представлено нашим партнерам". Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду і Євроюст оприлюднили практичні рекомендації щодо документування та збереження інформації про міжнародні злочини та порушення прав людини.



У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом Росії і Білорусі за злочини в Україні.



4 лютого у Брюсселі представили перший проєкт статуту спецтрибуналу. Передбачається, що спецтрибунал буде заснований за погодженням між урядом України та Радою Європи. Він здійснюватиме свою юрисдикцію від України. Рада Європи відповідатиме за процедуру ухвалення проєктів правових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу та їх подальшого підписання.



Очікується, що після набуття оперативної спроможності спецтрибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності політичних та військових лідерів Росії, які несуть найбільшу відповідальність за злочини війни.



Минулого року голова Ради Європи Ален Берсе під час пресбрифінгу в рамках триденного візиту в Україну, заявив, що Європа планує зробити "вагомий крок" для створення спецтрибуналу щодо Росії до квітня 2025. А відсутність Росії у складі ключових європейських інституцій суттєво пришвидшує процес створення трибуналу.



Днями заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра заявила, що повний пакет документі щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України повністю готовий, вже 9 травня відбудеться зустріч, де оголосять політичну підтримку процесу.



Водночас США дали зрозуміти, що можуть вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування Росії за злочин агресії. Зокрема, представники Штатів відмовилися називати Росію агресором на зустрічі основної групи країн, які готують трибунал на зразок Нюрнберзького для суду над російським диктатором путіним за його воєнні злочини.



8 травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Варшаві після неформального засідання глав МЗС країн ЄС заявив, що США призупинили участь у процесі створення спецтрибуналу, і цей крок є однією з низки поступок на користь Володимира Путіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизакликав країни-партнери створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.Про це він заявив у зверненні до голів МЗС інших країн, єврокомісарів та дипломатів, які зібралися у Львові, пише LB.ua "Це – найвищий моральний спадок ХХ століття: має бути відповідальність. Особливо – відповідальність за війну. Бо, якщо навіть одна війна залишиться безкарною, прийдуть нові війни. Саме тому путін і почав повномасштабну війну проти України – він уникнув покарання за попередні війни, як бандит, який жодного разу не відповідав за скоєне. Цього більше не можна допустити. І сьогодні просто перед вами стоїть рішення. Рішення створити механізм, який здатен запобігти майбутнім війнам – через притягнення до відповідальності. Рішення створити трибунал – трибунал щодо злочину агресії, вчиненого Росією проти України", - сказав Зеленський.Він закликав представників понад 40 країн, які зібралися сьогодні у Львові - "всю Європу та наших демократичних друзів у світі, надати цьому рішенню політичну підтримку".Зеленський наголосив, що Європа об'єднана і захищає міжнародне право."Наш континент має довгу й багату історію, але сьогодні ми найбільше пишаємось нашою новою Європою – Європою, яка вміє жити й відстоює право на життя. Ми повинні зберегти цю Європу. Ми пишаємось Європою, яка не вбиває. Яка є об’єднаною. Яка захищає міжнародне право. Європою, що поважає особистість. І якщо запитати, хто ця особистість, – це точно не якийсь правитель чи цар. У центрі сьогоднішньої Європи – повага до кожної людської істоти. Ми повинні захистити цю Європу – Європу людської гідності, а отже, і права, прав людини та відповідальності за злочини проти людей і націй. Без відповідальності задекларовані права не є справжніми, а повага до людської гідності починає зникати", - сказав президент.У травні 2024року Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу для Росії. Робота над його створенням почалася в 2022: Зеленський закликав до його створення. Він говорив, що "проєкт створення трибуналу було представлено нашим партнерам". Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду і Євроюст оприлюднили практичні рекомендації щодо документування та збереження інформації про міжнародні злочини та порушення прав людини.У січні 2023 Європарламент ухвалив надважливе рішення про створення спецтрибуналу для суду над керівництвом Росії і Білорусі за злочини в Україні.4 лютого у Брюсселі представили перший проєкт статуту спецтрибуналу. Передбачається, що спецтрибунал буде заснований за погодженням між урядом України та Радою Європи. Він здійснюватиме свою юрисдикцію від України. Рада Європи відповідатиме за процедуру ухвалення проєктів правових документів, необхідних для створення спеціального трибуналу та їх подальшого підписання.Очікується, що після набуття оперативної спроможності спецтрибунал матиме повноваження притягувати до відповідальності політичних та військових лідерів Росії, які несуть найбільшу відповідальність за злочини війни.Минулого року голова Ради Європи Ален Берсе під час пресбрифінгу в рамках триденного візиту в Україну, заявив, що Європа планує зробити "вагомий крок" для створення спецтрибуналу щодо Росії до квітня 2025. А відсутність Росії у складі ключових європейських інституцій суттєво пришвидшує процес створення трибуналу.Днями заступниця керівника Офісу Президентазаявила, що повний пакет документі щодо створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України повністю готовий, вже 9 травня відбудеться зустріч, де оголосять політичну підтримку процесу.Водночас США дали зрозуміти, що можуть вийти з міжнародних зусиль щодо переслідування Росії за злочин агресії. Зокрема, представники Штатів відмовилися називати Росію агресором на зустрічі основної групи країн, які готують трибунал на зразок Нюрнберзького для суду над російським диктатором путіним за його воєнні злочини.8 травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Варшаві після неформального засідання глав МЗС країн ЄС заявив, що США призупинили участь у процесі створення спецтрибуналу, і цей крок є однією з низки поступок на користь Володимира Путіна.

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