Розігрував в інтернеті «цінні» призи: 22-річний волинянин обдурив людей на 200 тисяч

Розігрував в інтернеті «цінні» призи: 22-річний волинянин обдурив людей на 200 тисяч
Волинянина судитимуть за шахрайства на понад 200 тисяч гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 22-річним жителем міста Ківерці шахрайств (ч.ч.1,2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у 2021 році молодик створив у соціальній мережі «Instagram» сторінку та розміщував на ній оголошення про розіграші цінних призів, яких у реальності не існувало.

Лотами були подарункові бокси із товарами, мобільні телефони марки «Apple iPhone», значні суми грошових коштів, ювелірні вироби і навіть тепловізор.

Аби отримати бажаний виграш, потерпілі, серед яких були військовослужбовці ЗСУ, перераховували «комісію» на вказану ошуканцем банківську карту.

Із січня по вересень 2023 року чоловік ошукав чотирьох довірливих громадян, заволодів коштами на суму понад 200 тисяч гривень.

За ці дії він відповідатиме перед судом.

Зауважимо, що згідно з вироком суду першої інстанції молодику за вчинені ним аналогічні злочини, якими довірливим громадянам завдано шкоди на 600 тисяч гривень, призначено покарання у виді трьох років обмеження волі. Це рішення сторона захисту оскаржує в апеляційному порядку.

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Теги: волинянин, шахрай
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