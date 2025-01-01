У Ківерцях два роки «без діла» стоїть автівка швидкої, поки ЗСУ потребують автомобілів





Активіст Дмитро Мірчук вирішив поцікавитися, що це за авто і чому його не віддадуть на потреби Збройних сил України, які сьогодні так потребують транспорту.



З цим запитанням ківерчанин звернувся до заступника міського голови Юрія Тананайського. Однак, той не зміг відповісти.



Відповідне



«Я не знаю, я її туди не ставив. Треба в голови питати. Я знаю, що машина поламана. А що це за машина і чия вона – не знаю. Зверніться з відповідним листом і будемо шукати», – відповів заступник Юрій Тананайський.







У коментарі журналістам ВолиньPost активіст пояснив, що про автомобіль швидкої дізнався від небайдужих жителів міста. Разом вони вирішили перевірити цей транспортний засіб.



Стоїть він, за словами Дмитра, на захаращеній, частково закритій території, майже в центрі міста. Перебуває авто в досить гарному стані, воно повнопривідне, всередині навіть містить спеціальне обладнання для транспортування хворих.



«Ми звернулися до міського голови Олександра Ковальчука. Він сказав, що ця автівка чекає запчастини. Але я вважаю, що за два роки можна було вже повністю її перебрати. Тим паче, що її пригнали у 2023 році, коли в громаді були мільйони гривень військового ПДФО», – говорить Дмитро Мірчук.



За словами громадського активіста, напередодні у той день на сесію Ківерцівської міськради приходила матір військового та просила гроші на авто для бригади свого сина. Тож в той час, як захисники потребують транспорту – зовсім не «по-господарськи» отак розпоряджатися майном, вважає Дмитро.



На місце, де стоїть машина, він викликав на поліцію, аби правоохоронці допомогли розібралися у ситуації.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ківерцях, майже в центрі міста, вже два роки поспіль «без діла» стоїть спеціалізований автомобіль швидкої допомоги.Активіствирішив поцікавитися, що це за авто і чому його не віддадуть на потреби Збройних сил України, які сьогодні так потребують транспорту.З цим запитанням ківерчанин звернувся до заступника міського голови. Однак, той не зміг відповісти.Відповідне відео Дмитро опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.«Я не знаю, я її туди не ставив. Треба в голови питати. Я знаю, що машина поламана. А що це за машина і чия вона – не знаю. Зверніться з відповідним листом і будемо шукати», – відповів заступник Юрій Тананайський.У коментарі журналістам ВолиньPost активіст пояснив, що про автомобіль швидкої дізнався від небайдужих жителів міста. Разом вони вирішили перевірити цей транспортний засіб.Стоїть він, за словами Дмитра, на захаращеній, частково закритій території, майже в центрі міста. Перебуває авто в досить гарному стані, воно повнопривідне, всередині навіть містить спеціальне обладнання для транспортування хворих.«Ми звернулися до міського голови Олександра Ковальчука. Він сказав, що ця автівка чекає запчастини. Але я вважаю, що за два роки можна було вже повністю її перебрати. Тим паче, що її пригнали у 2023 році, коли в громаді були мільйони гривень військового ПДФО», – говорить Дмитро Мірчук.За словами громадського активіста, напередодні у той день на сесію Ківерцівської міськради приходила матір військового та просила гроші на авто для бригади свого сина. Тож в той час, як захисники потребують транспорту – зовсім не «по-господарськи» отак розпоряджатися майном, вважає Дмитро.На місце, де стоїть машина, він викликав на поліцію, аби правоохоронці допомогли розібралися у ситуації.

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