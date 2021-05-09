День матері: які заходи заплановані у Луцьку





Про це Олександр Олішевський.



У Палаці культури міста Луцька 9 травня відбудеться мистецький захід "У серці назавжди..." для матерів загиблих та померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України.



Біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України" відбудеться покладання квітів.



11 травня о 12:00 відбудеться сімейний фестиваль "Тепло материнських сердець" у парку Героїв Майдану та Небесного Легіону.



З 9 до 16 травня триватиме медіа фотопроєкт "Мами, які творять...".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Дня матері, який відзначають в Україні у другу неділю травня, в обласному центрі Волині заплановані ряд заходів. Частина з них розпочнеться 9 травня.Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу управління інформаційної роботи ЛуцькрадиУ Палаці культури міста Луцька 9 травня відбудеться мистецький захід "У серці назавжди..." для матерів загиблих та померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України.Біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України" відбудеться покладання квітів.11 травня о 12:00 відбудеться сімейний фестиваль "Тепло материнських сердець" у парку Героїв Майдану та Небесного Легіону.З 9 до 16 травня триватиме медіа фотопроєкт "Мами, які творять...".

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