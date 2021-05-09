День матері: які заходи заплановані у Луцьку

День матері: які заходи заплановані у Луцьку
До Дня матері, який відзначають в Україні у другу неділю травня, в обласному центрі Волині заплановані ряд заходів. Частина з них розпочнеться 9 травня.

Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу управління інформаційної роботи Луцькради Олександр Олішевський.

У Палаці культури міста Луцька 9 травня відбудеться мистецький захід "У серці назавжди..." для матерів загиблих та померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України.

Біля пам’ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України" відбудеться покладання квітів.

11 травня о 12:00 відбудеться сімейний фестиваль "Тепло материнських сердець" у парку Героїв Майдану та Небесного Легіону.

З 9 до 16 травня триватиме медіа фотопроєкт "Мами, які творять...".

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Теги: Луцьк, День матері
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